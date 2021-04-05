Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Kanal İstanbul güzergâhından büyük arsa alan 3 ismi yazdı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, bugünkü yazısında Kanal İstanbul güzergahında arsa alan 3 ismi yazdı. Ağırel, Sulaiman Almuhaidib'in 99 bin metrekare 5 arsa tapusu, Mohammad Almarzouq ile Khales Issam Almarzooq'ın da 125 bin 402 metrekarelik 5 arsa aldığını yazdı.

Ağırel, "Çılgın proje" değil zenginler için rant projesi' başlıklı yazısında Kanal İstanbul projesinin bilançosunu ve kimlerin kaç metrekare arsa satın aldığını yazdı. Yazının devamının geleceğini söyleyen Ağırel, "Bu proje kapsamında İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Bağcılar'dan üç buçuk tane daha ortaya çıkacak" dedi, Kanal İstanbul'un deniz ve toprak ekosistemine vereceği zararları yineledi.

"İstanbul'u yok edecek, Türkiye'yi jeostratejik olarak açığa düşürecek bir rant projesi olduğunu kendi gözlerinizle okuyacaksınız. Anlatayım" diye yazısına başlayan Ağırel, "Bu proje kapsamında İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Bağcılar'dan üç buçuk tane daha ortaya çıkacak. Proje kapsamında toplam uzunluğu 14 kilometre olmak üzere 8 köprü yapılacak. Yani yine geçmediğimiz köprülere cebimizden para ödeyeceğiz. Deniz ekosistemi zarar görecek, deniz ve toprak içinde geri dönüşü olmayan zararlara yol açılacak. 1.3 milyar metreküp hafriyat olacak. Yani Güngören, Esenler, Bağcılar gibi ilçelerin 30 metre yükseldiğini düşünün!" ifadelerini kullandı.

"Bölgede bulunan emlak şirketleri, arsa sahipleri ve tapudaki kaynaklarım ile görüştüm. Resmî belgelere ulaştım. Öğrendiğim bilgiler üzüntü verici" diye yazan Ağırel, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul güzergahı toplamda 100 bin 630 kişiye ait 163 bin 745 adet tapudan oluşuyor.2013 yılında yabancı yatırımcıların alım satım hareketleri 25 bin metrekare arazi ve 7 tapu ile işlemdeyken 2014-2018 yılları arasında 11 kat aratarak 383 bin metrekare ve 80 tapuluk bir işlem hacmine kavuşuyor.

Şirketler ise 2009-2013 yılları arasında 656 bin metrekare arazi ve 65 tapu ile alım satım hareketinde bulunmuş. Fakat 2014-2018 tarihleri arasında bu veriler 7 kat artıyor ve 476 tapu 4 milyon 800 bin metrekare gibi inanılmaz bir artış sergilemiş.

Toplamda 26.7 milyon metrekare arazi el değiştirmiş.

El değiştiren arazilerden en büyük alana sahip ilk 10 şahıs/şirketten 3 tanesi Arap yatırımcı olmuş. 2015 yılından sonra Kanal İstanbul'u duyup arazileri satın almışlar.

Adı: Sulaiman Almuhaidib

Körfez Bölgesi'nin önemli yatırımcılarından Al Muhaidib Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı. Ağaoğlu Maslak 1453'e yatırım kararı almıştı. Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık gayrimenkul ve enerji yatırımı yaptığı belirtilen Suudi Arabistanlı iş adamı, Erzurum'a hayvancılık alanında yatırım yapmak için geldi. Ağaoğlu ve Erzurum Belediye Başkanı ile birlikte iş yaptı. 2015 yılında 5 tapu sahibi oluyor. Parsel büyüklüleri 99 bin metrekare!

Adı: Mohammad Almarzouq ile Khales Issam Almarzooq

Shurak Al Ajdad Gayrimenkul Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin sahipleri. Şirket 2015 yılında 3 milyon 600 bin TL sermaye ile kuruluyor. Fakat ilginçtir hemen Kanal İstanbul'dan 5 tapu ve 125 bin 402 metrekare araziye sahip oluyorlar."