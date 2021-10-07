Murat Ağırel: Bu yıl açıklanan Sayıştay raporları çok şey var gibi görünen ama tamamen içi boş raporlardan oluşuyor

Yeniçağ’dan ayrılarak yazılarına Halk TV’de devam eden Murat Ağırel, Sayıştay’ın 2020 raporlarını eleştirdi. “Bu yıl açıklanan Sayıştay raporları çok şey var gibi görünen ama tamamen içi boş raporlardan oluşuyor” diyen Ağırel, bu seneki raporlarda pek çok bilginin tırpanlandığını ileri sürdü.

“Bakın bu yılki raporlarda Sayıştay “21-b” diye bilinen doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin tehdit altında olduğu dönemlerde doğrudan alım yöntemiyle yapılan ihaleler yapıldığından bahsediyor. Ve diyor ki böyle yapmaya gerek yok, pazarlık usulü yaparak fiyatları aşağı çekebilirsiniz. İyi güzel ama normalde Sayıştay bu 21-b alımlarının hangilerinin olduğunu, içeriklerinde neler alındığını, hangi firmalara ne kadar para ödendiğini açıklamalıydı. Bu seneki raporlarda bunların tamamı tırpanlandı” diye yazan Ağırel, “Bütün raporları okuyorum içerisinde elle tutulur bulgular yok. Ancak derine inip inceleyince bazı ipuçları yakalayabiliyorsunuz. Veyahut sizin gidip bahsedilen ihaleyi bin bir uğraştan sonra bulmanızla bazı verilere ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Ağırel yazısında ayrıca şunları kaydetti:

“Mesela CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın, kanser ilaçlarının binlerce kat pahalıya satıldığına dair açıkladığı rapor bunlardan bir tanesiydi.

Daha bunun gibi açıklamayan onlarca olay var. Bir örnek vereyim… Daha önceki yıllarda her kurumun temsil ve ağırlama giderleri Sayıştay raporlarında aktarılırdı. Bu sene yok. Her kurumun içerisinde kurumların borçlarının üzerindeki faiz giderleri olurdu. Bu sene yok. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara 6.5 milyar lira gittiğini ben mali tablolardan çıkarmıştım. Bu sene yok. “

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