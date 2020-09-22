"Kullanılmayacak denmişti ama Munzur Gözeleri'ne iş makineleri girdi"

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan, Alevi inancında kutsal kabul edilen ve tepkilere neden olan Munzur Gözeleri'ndeki peyzaj çalışmalarına iş makineleriyle devam ediliyor.

Dersim Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, proje kapsamında iş makinelerinin kullanılmayacağının belirtilmesine karşın makinelerin Munzur Gözeleri’nde ağır tahribat üretmeye başladığına vurgu yaptı.

Yıldırım'ın paylaşımı şu şekilde:

''Munzur Gözeleri’ne yönelik Peyzaj Projesi’nin hukuka aykırı olduğunu belirtmiştik... Munzur Gözeleri’nin Projeye değil korunmaya ihtiyacı var. Proje kapsamında iş makinaları kullanılmayacağı belirtilmesine karşın İş Makinaları Munzur Gözeleri’nde ağır tahribat üretmeye başladı.''

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TIKLAYIN: Tepkilere neden olan Munzur Gözeleri'nde peyzaj projesinin yapımına başlandı

TIKLAYIN: Kutsal görülen Munzur Gözeleri'ne yapılması planlanan peyzaj projesine karşı imza kampanyası başlatıldı