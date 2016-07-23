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Dünya

Münih'teki saldırgan insanları Facebook'tan restorana davet etmiş

Almanya İçişleri Bakanı davet iletisinde restoranda indirimli sipariş verilebileceğinin ifade edildiğini belirtti

23 Temmuz 2016 23:54

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münih kentinde dün bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 9 kişiyi öldürdüğü belirtilen 18 yaşındaki İran asıllı Alman gencin, şifresini kırarak ele geçirdiği bir Facebook hesabından insanları alışveriş merkezinin yanındaki restorana davet ettiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın alışveriş merkezinin yanındaki restoranda ateş açmaya başladığını anımsatarak, failin muhtemelen ele geçirdiği Facebook hesabından aynı gün için bir davet iletisi gönderdiğini belirtti.

Davet iletisinde restoranda indirimli sipariş verilebileceğinin ifade edildiğini anlatan Maiziere, hesabın esas sahibinin olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını kaydetti.

Bu davet iletisini saldırganın gönderdiğine ilişkin emarelerin bulunduğunu belirten Maiziere, ancak bu konuda incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Fail hakkında bilgi veren Maiziere, ebeveynlerinin 1990'lı yılların başında Almanya'ya iltica ettiğini, saldırganın da Almanya'da doğduğunu açıkladı.

Maiziere, ailenin Şii inancına sahip olabileceğini ancak saldırganın isminin "David" olmasından dolayı muhtemelen bu kişinin Hristiyan dinine geçtiğini, bu durumun da araştırıldığını kaydetti.

Münih'te olayın meydana geldiği alışveriş merkezini de ziyaret eden Maiziere, failin dindar olmadığının ifade edildiğini sözlerine ekledi.

Bild gazetesinin haberine göre de saldırganın S.A. adlı bir kişinin Facebook hesabından "İstiyorsanız ben size bir şey alacağım ancak pahalı olmasın" iletisini gönderdiği iddia edildi.

Haberde, çağrıya uyan olup olmadığının bilinmediği bildirildi.

Öte yandan saldırıdan dolayı Almanya'da kamu binalarında bayraklar yarıya indirildi. Bavyera eyaletinde de bir çok etkinlik iptal edildi.

Saldırının gerçekleştirildiği alışveriş merkezinin önüne halk çiçekler bırakıyor.

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