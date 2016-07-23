Çavuşoğlu: Münih'teki silahlı saldırıda 3 Türk hayatını kaybetti

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münih kentindeki bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 10 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 21 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren ve olay yeri yakınında intihar eden kişinin, 18 yaşında İran asıllı Alman vatandaşı Ali Sonboly olduğu tespit edildi. Bavyera polisi saldırganın IŞİD bağlantısı olmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybedenlerin arasında üç Türk vatandaşının olduğunu duyurdu.

Çavuşoğlu, Can Leyla ve Selçuk Kılıç adlı 15 yaşındaki iki gencin ve 1971 doğumlu Sevda Dağ'ın saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrae, düzenlediği basın toplantısında, soruşturma kapsamında yerel saat ile 20.30'da alışveriş merkezinin yakınında intihar eden bir kişinin cesedinin bulunduğunu söyledi. Saldırgan kentin en büyük alışveriş merkezi Olympia Einkaufszentrum'da (OEZ) McDonald's restoranı önünde rastgele kalabalığa ateş etti.

Andrae, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarının değerlendirmesi sonucu failin bu kişi olduğunu belirlediklerini aktardı.

Soruşturmaya göre, failin 18 yaşında İran asıllı Alman vatandaşı Ali Sonboly olduğunu bildiren Andrae, "Başka kişilerin bu olaya karıştıkları yönünde ipucumuz yok." dedi.

Olayda, saldırgan dahil 10 kişinin öldüğünü açıklayan Andrae, 3'ü ağır olmak üzere 21 kişinin yaralandığını ve bunlardan bazılarının çocuk olduğunu dile getirdi.

Andrae, saldırının 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği iddiasına ilişkin, "Bazı kişiler olay yerinden araçlarıyla hızla ayrıldı ve bunlardan şüpheli duyuldu ancak olayla hiçbir ilgileri yoktu." diye konuştu.

Saldırganın saldırıdan önce "Ben Almanım Allahu Ekber" dediği iddia edildi.

IŞİD bağlantısı yok

Bavyera polis şefi yaptığı açıklamada saldırganla birlikte 10 kişinin öldüğü saldırının sığınmacı kriziyle bir bağlantısı olmadığı, saldırganının evinde yapılan aramada da saldırının IŞİD bağlantılı olduğunu düşündürecek hiçbir şey bulunmadığını söyledi. Ayrıca saldırganın Bavyera'da doğup büyüdüğü açıklandı.

Bavyera Savcılığı adına açıklamalarda bulunan bir yetkili de saldırganın sabıkasının olmadığını ama psikiyatrik tedavi almış olduğunu söyledi. Saldırganın odasında yapılan aramada silahlı saldırıyla ilgili bir kitap da bulundu.

"Saldırgan çifte vatandaş"

Saldırının neden gerçekleştirildiğine dair şimdilik bir bilgi bulunmadığına değinen Andrae, failin 2 yıldır Münih'te yaşadığını anlattı.

"Failin şimdiye kadar poliste bir kaydı yok." diyen Andrae, bu kişinin hem Alman hem de İran vatandaşlığına sahip olduğu bilgisini verdi.

Andrae, saldırganın önce bir restoranın önünde, daha sonra "Olympia Einkaufszentrum" adlı alışveriş merkezinde insanlara ateş ettiğini, ardından kaçtığını belirtti.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Andrae, öncelikle aileleri ve yakınlarına bilgi verilmesi gerektiğini ifade etti.

Saldırganı tanıyan komşuları ise onun sakin bir çocuk olduğunu söyledi.

Hubertus Andrae, özel timin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 300 polisin saldırıyla ilgili görev yaptığını sözlerine ekledi.



Fotoğraftaki kişinin saldırganlardan biri olduğundan şüpheleniliyor...

Dışişleri'nden kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından Münih'teki terör saldırısına ilişkin, "Münih'te yapılan insanlık dışı terör eylemlerini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İnsanlığın ortak değerlerini hedef alan terörizm belasıyla mücadelede uluslararası dayanışma ve işbirliği elzemdir. Bu mücadelede tam dayanışma içinde olduğumuz müttefikimiz Almanya'ya bu zor zamanda her türlü desteği vermeye hazırız" denildi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Münih'teki terör saldırısını kınayarak, "Münih'te yapılan insanlık dışı terör eylemlerini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu menfur saldırılar nedeniyle dost Alman halkının acısını yürekten paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnsanlığın ortak değerlerini hedef alan terörizm belasıyla mücadelede uluslararası dayanışma ve işbirliği elzemdir. Bu mücadelede tam dayanışma içinde olduğumuz müttefikimiz Almanya'ya bu zor zamanda her türlü desteği vermeye hazırız. Birden fazla terör örgütüne karşı eşzamanlı mücadele yürütmekte olan ve terörün acısını en yoğun biçimde hisseden Türkiye, terör ve şiddet kültüründen beslenen zihniyetin her türüne karşı uluslararası toplum ve müttefikleriyle birlikte kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.