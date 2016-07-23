Alman polisi: Münih saldırısında IŞİD bağlantısı yok

Alman yerel yetkililer, dün Münih'te meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ortak basın açıklaması yaptı.

Almanya'da Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrae dün akşam bir alışveriş merkezinde meydana gelen saldırıda ölen 9 kişinin 8'inin 14-20 yaşlarında olduğunu belirtti.

Andrae, saldırganın sığınmacı olmadığını, evinde yapılan aramada da saldırının IŞİD bağlantılı olduğunu düşündürecek hiçbir şey bulunmadığını aktardı.

"Depresyon tedavisi gördü"

İran asıllı olduğu tespit edilen 18 yaşındaki saldırganın tek başına hareket etmediğini düşünmek için hiçbir sebep olmadığını vurgulayan Andrae, gencin Münih'te doğup büyüdüğünü söyledi. Diğer taraftan saldırganın depresyon tedavisi olarak psikiyatrik ve tıbbi yardım aldığını belirten Andrae, saldırganın saldırı anında ruhsal durumunun veya uyuşturucu ya da alkolün etkisinde olup olmadığının bilinmediğini ifade etti.

Ayrıca Andrae, kendini öldüren saldırganın kitlesel saldırılara ilgili duyduğunu, nitekim evinde öğrencilerin neden öldürdüğüne dair bir kitap ('Rampage in Head: Why Students Kill') bulunduğunu açıkladı.