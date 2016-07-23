Merkel ve de Maiziere'den Münih açıklaması



Almanya Başbakanı Angela Merkel düzenlediği basın toplantısında, olayın takipçisi olacaklarını ve saldırganın nasıl olup ta bu saldırıyı gerçekleştirebilecek düzeyde radikalleşebildiğini aydınlatana dek, rahat nefes alamayacaklarını söyledi. Almanya Başbakanı olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti, operasyonda görev yapan güvenlik güçlerine çalışmaları için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Thomas de Maizierd de düzenlediği basın toplantısında, saldırganın çok yüksek ihtimalle tek başına hareket ettiğini belirtti ve saldırganla ilgli bilgi verdi. Federal İçişleri Bakanı, saldırganın şimdiye kadar sabıkası bulunmadığını, yerli ve yabancı istihbarat birimlerine saldırıyla ilgli herhangi bir istihbarat gelmediğini açıkladı. Saldırının Glock 17 tipinde, 9 mm kalibreli bir silahla düzenlendiğini belirten Thomas de Maiziere, olaydan sonra kendini öldüren saldırganın çantasında çok sayıda mermi bulunduğunu hatırlattı.

"Kati bulgu yok"

Federal İçişleri Bakanı, "Soruşturma sürüyor, olayın neden gerçekleştiğine dair kati bir bulgu yok" diye konuştu. Saldırganın uluslararası terör örgütleriyle bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını da kaydeden Federal İçişleri Bakanı açıklamasında saldırganın cinnet saldırılarıyla ilgili bilgilere meraklı olduğunun, evinde bulunan delillerle ortaya konduğunu söyledi. Saldırının Norveç'te 5 yıl önce düzenlenen, 77 kişinin öldürüldüğü saldırıyla bağlantılı olup olmadığı yönündeki bir soruya ise "Bununla ilgli kesin bir kanıya varmak için henüz erken, soruşturma devam ediyor" yanıtını verdi.

Saldırgan'ın facebook üzerinden bir etkinlik daveti yayınlayarak kullanıcıları saldırıyı düzenlediği fastfood restoranına çağırdığını da söyleyen de Maiziere, saldırganın İran kökenli bir Müslüman olduğunu, ancak adının David olması nedeniyle, sonradan Hristiyanlığı tercih etmiş biri olabileceğini de vurguladı. Federal İçişleri Bakanı, soruşturmanın sürdüğünü hatırlatarak, saldırının neden düzenlediği ile ilgili kesin bilgilere ulaşmadan, sadece tahminlere dayalı bir açıklama yapmanın doğru olmadığına işaret etti.

Örgüt bağlantısı bulunmadı

De Maiziere, saldırganın ailesinin verdiği bilgiye göre inançlı bir kişi olmadığının belirtildiğini söyledi. Federal İçişleri Bakanı, "saldırganı, saldırıyı düzenleyebilecek duruma iten nedenlerin neler olduğunun da araştırıldığını" söyledi. Bakan "bunun bir özür olamayacağının" da altını çizerek ancak bir "açıklama" olabileceğini belirtti. De Maiziere basın toplantısının ardından incelemelerde bulunmak üzere Münih'te hareket etti.