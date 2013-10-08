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Münevver Karabulut'un ailesine 1 milyon 250 bin TL tazminat

Münevver Karabulut’un ailesinin Cem Garipoğlu’nun ailesine açtığı tazminat davası karara bağlandı

08 Ekim 2013 16:14

 

İstanbul Etiler'de bir çöp konteynerinde cesedi bulunan Münevver Karabulut'un anne, baba ve kardeşi tarafından cinayet sanığı Cem Garipoğlu'nun ailesi aleyhine açılan tazminat davasında, Garipoğlu ailesinin 37 bin 500 lira maddi, 1 milyon 250 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Küçükçekmece 5. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada, Garipoğlu ailesi aleyhine açılan toplam 2 milyon liralık tazminat davası karara bağlandı.

Mahkeme, Cem Garipoğlu ile babası Mehmet Nida ve annesi Makbule Tülay Garipoğlu'nun, Münevver Karabulut'un annesi Nagihan ve babası Süreyya Karabulut'a toplam 37 bin 500 lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Yine mahkeme, Garipoğlu ve ailesince, Münevver Karabulut'un anne, babası ve kardeşi İbrahim Enver Karabulut'a toplam 1 milyon 250 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

 

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