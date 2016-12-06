"Mülkiyeliler ödülünü içerideki ve dışarıdaki tüm Cumhuriyetçiler adına alıyorum"

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi; 11. Kamu Hizmet Ödülü'nü; Genel Yayın Yönetmeni ve İcra Kurulu Başkanı dâhil 10 yöneticisi ve yazarı bir aydır tutuklu olan Cumhuriyet gazetesine verdi. Ödül, Mülkiye'nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) 157. kuruluş yıl dönümü olan 4 Aralık'ta, gazetenin sahibi konumunda bulunan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç'e sunuldu. Erinç, teşekkür konuşmasında, “Mülkiyeliler Birliği’nin seçkin ülke yöneticisi üyelerinin aracılığıyla yaptığı katkılarının artarak süreceği inancımı yineliyorum. Bu geceyi ‘Vasiyetler onur gecesi’ olarak nitelendirmek gerektiği kanısındayım" dedi. "İktidara ‘yardım ve yataklık edenler’ günümüzde el üstünde taşınıyor" diyen Erinç, "Her kapı onlara açılıyor. Belge ve tanıklıklarla iktidarı eleştiren gazeteciler hemen ‘terör örgütüne yardım ve yataklıkla’ suçlanıp önce nezarethanelerin sonra da hapishanelerin kapıları yüzlerine kapanıyor" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet’e Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü verildiği bilgisinin geldiği anını paylaşan Erinç, “Aldığımız Alternatif Nobel Ödülü’nün onur ve gururunu aile içinde paylaşacağımız toplantının hazırlıklarını sonlandırıyorduk. O ödülü almak için Hakan Kara ile birlikte davet edilmiştik. Ödülün iki yılı aşkın inceleme sürecindeki katkıları nedeniyle Hakan’ı hapiste bırakıp gitmeye gönlüm el vermedi. Ama buraya gönül rahatlığı ile geldim. Çünkü tutuklu 10 arkadaşımızla aynı ildeyiz ve onlar televizyondan da olsa izleyebiliyorlar” dedi.

Erinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ödül, Cumhuriyet’in ilkeli gazeteciliğini sürdürmesinden rahatsızlık duyan kimi eski mensuplarının katkısıyla iktidarın kurguladığı saldırılara da en güzel yanıtı oluşturdu. Direncimizi ve özgüvenimizi arttırıyor. İki beklentimiz var. Birincisi tutuklu arkadaşlarımızın salıverilmeleri. İkincisi ise iddianamenin kısa sürede hazırlanması. Bunun sadece iddiaları öğrenmemiz için değil, şimdiye kadar tevil edilmeye, yalanlanmaya çalışılan ihbarların belgeye dönüşecek olması yönünden önemi var. Ödülü, içerideki ve dışarıdaki tüm Cumhuriyetçiler adına alıyorum."

Prof. Nermin Abadan Unat:

Cumhuriyet her şeye rağmen yaşayacak

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat ise her şeye rağmen Cumhuriyet gazetesinin yaşayacağını vurgulayarak, “Cumhuriyet gazetesini hayatta tutan başkomutan Orhan Bey’e verilen bu ödülün merasiminde bulundum. Ödülün üzerindeki kuş çok anlamlı. Çünkü her şeye rağmen o kuş gidip haber verecek. Bizim böyle kuşlara çok ihtiyacımız var. Bir zamanlar koltuğunun altında Cumhuriyet gazetesini taşıyan damgalanıyordu. Şimdi artık koltuğun altında taşıyamıyor. Ceketinin içine soksa ondan bile korkuyor” dedi. Mülkiyeliler Birliği’nin yaşayan en eski mezunu Cevat Vural ise İlhan Selçuk ile ilgili bir anısını geceye katılanlara paylaştı.