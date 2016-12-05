Mülkiyeliler Birliği '2016 Kamu Hizmet Ödülü'nü Cumhuriyet gazetesine verdi

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi; 11. Kamu Hizmet Ödülü'nü; Genel Yayın Yönetmeni ve İcra Kurulu Başkanı dâhil 10 yöneticisi ve yazarı bir aydır tutuklu olan Cumhuriyet gazetesine verdi. Ödül, Mülkiye'nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) 157. kuruluş yıldönümü olan 4 Aralık'ta, gazetenin sahibi konumunda bulunan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç'e sunuldu.

"Kamu Hizmet Ödülü", 1999 yılında hayatını kaybedene kadar maiyet memurluğundan valiliğe kadar çeşitli düzeylerde mülki idare amirliği yapan Mülkiyeli Vefik Kitapçıgil adına 11 yıldır düzenleniyor.

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Erkarakaş, Cumhuriyet gazetesine gönderdiği yazıda, ödülün gerekçesini şu ifadelerle dile getirdi:

"Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi olarak verdiğimiz Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü’nün on birincisi için yapılan Değerlendirme Kurulu toplantısında;

'Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkeleri, temel insan hak ve özgürlüklerini savunan gazetecilik çizgisinden hiç ödün vermemeniz;

Nesnel, korkusuz, doğru habercilik ile halkı bilgilendiren çağdaş bir referans gazetesi olmanız” nedenleri ile Cumhuriyet gazetesi 2016 yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü`ne layık görmüştür.

Bilgilerinize sunar, şahsım ve Mülkiye camiası adına tebrik ederim.

Saygılarımla."

Bugüne kadar Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü'nü alan isimler arasında Prof. İlber Ortaylı, Prof. Güngör Uras, Açık Radyo'nun kurucusu Ömer Madra, eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu, Fahri Yücel, Ünal Ülkü, Atıl Uzelgün, Aylin Kırcı Duman, Cumhur Güven Taşbaşı da yer alıyor.