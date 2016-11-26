Cumhuriyet gazetesine 'alternatif Nobel' ödülü

Right Livelihood Vakfı tarafından düzenlenen “Alternatif Nobel Ödülü” bu yıl Cumhuriyet Gazetesi'ne verildi. Cumhuriyet, ödüle “tüm baskılara karşın, gerçekleştirdiği bağımsız, korkusuz yayıncılık, araştırmacı gazeteciliğe ve fikir özgürlüğüne verdiği önem” nedeniyle değer görüldü.

Cumhuriyet Gazetesi adına ödülü, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç’in alması planlanmıştı ancak Erinç’e yurt dışı çıkış yasağı konulması nedeniyle Cumhuriyet yazar Zeynep Oral ödül törenine katıldı.

Ödüle ilişkin açıklama şöyle:

“Her Ödül önemlidir. Ancak dünyada alternatif Nobel diye de bilinen "The Right Livelihood Award" (Doğru Yaşam Ödülü) gibi köklü ve insani değerleri yücelten bu ödülü almak, hele hele içinde bulunduğumuz şu günlerde almak, Cumhuriyet Gazetesi için hayal bile edemeyeceğiniz bir anlam taşıyor. Bu anlamı sizlerle paylaşmadan önce ... Sizlere Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sayın Orhan Erinç'in mesajını iletmek istiyorum;

"Alternatif Nobel Ödülüne bizleri layık görerek onurlandıran, zor günlerimizde değeri ölçülmez bir destek veren jüri üyelerine , Cumhuriyet gazetesi adına teşekkürlerimi sunuyor ve ödülü paylaştığımız öteki dostlarımızı da kutluyorum. Bu değerli ödüle layık olmaya çalışacağımıza, demokrasiyi, özgürlükleri ve laikliği savunmaktan ne pahasına olursa olsun geri durmayacağımıza inanmanızı dilerim. Lütfen saygılarımızı ve selamlarımızı kabul ediniz."

Bu mesajı sizlere kendi vermek isterdi. Ama olmadı. Çünkü onun yurt dışına çıkması yasak!

Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski gazetesidir. Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıttır. Adını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk koymuştur. Türkiye'de ve dünyada ülkemizin referans gazetesi olarak nitelenir. Cumhuriyet hiç bir sermaye grubuna bağlı değildir. Başka bir deyişle: O, patronsuz bir gazetedir. Sahibi Cumhuriyet Vakfı, yani çalışanlarıdır. Dünyada benzerleri çok azdır.

Gazetemiz en büyük gücünü, okurları ve çalışanlarından alır. Bir de, haksızlığa uğrayanın hakkını savunmasından... Ezilenin, sömürülenin yanında yer almasından...Sesi duyulmayanların sesi olmasından... Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmesinden... Doğayı ve çevreyi en yüce değer olarak korumasından... Şiddeti ve nefret dilini değil, barışı ve hoşgörüyü; teksesliliği değil, çok sesliliği savunmasından... Ve de hakikatin peşinde koşmasından alır.”