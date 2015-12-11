Mukteda el-Sadr'dan Musul yorumu: Türk işgali kapıda, müdahaleye hazırız

Irak'ta Sadr grubu lideri Şii din adamı Mukteda El Sadır, Türkiye'nin Musul'daki asker varlığına ilişkin olarak, "Türk işgali kapıda" ifadelerini kullandı.



Necef'in Kufe camiindeki hutbesinde cemaate seslenen El Sadr, Amerikan işgaline karşı savaştıklarını hatırlatarak, "Türk işgali kapıda. Bazı gruplar buna karşı hem askeri hem de başka yollarla savaşıyor. Bu gruplar eğer görevlerini yapamazsa müdahaleye hazırız" dedi.

Musul'a asker gönderilmesi protesto edildi

DHA'nın haberine göre, Irak'ın başkenti Bağdat başta olmak üzere bugün Basra, Meysan ve Babil'de yolsuzluğa karşı düzenlenen kalabalık gösterilerde Türkiye'nin Musul'a asker göndermesi de protesto edildi, Ankara'nın askerlerini çekmesi istendi.

Türk firmalarına ihale yasağı

Basra il meclisi düzenlediği toplantıda Türk mallarını boykot kararı aldı. Meclis ayrıca Türk firmaların ileride düzenlenecek ihalelere katılmasının engelleneceği kararını da kabul etti.



Meclis dün başlayan Basra uluslararası fuarın sponsorluğunu da iptal etti. Toplam 70 firma ve 10 ülkenin katıldığı fuarı organize eden Türk şirketine sağladığı sponsorluğu iptal eden meclis, Türk mallarına boykot kararı aldı. Ancak Türk şirketi fuarı bir Mısırlı şirketin organize ettiğini iddia ediyor.

Öte yandan 12 Aralık Cumartesi günü, Basra'da, başını Şii milislerin çektiği bir gösterinin düzenlenmesi bekleniyor.