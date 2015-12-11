Iraklı Şiilerin ruhani liderinden Musul açıklaması: Egemenliği ihlal edenlere...

Iraklı Şiilerin ruhani lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani, "ülkenin egemenliğini ihlal edenlere karşı müsamaha gösterilmemesi" için Bağdat hükümetine çağrıda bulundu. Türkiye, Musul'daki eğitim kampına yaptığı asker sevkıyatı sebebiyle bir süredir Bağdat yönetiminin hedefinde...
Sistani'nin çağrısını, Kerbela kentindeki cuma hutbesinde konuşan sözcüsü Şeyh Abdulmehdi Kerbelayi duyurdu.
Konuşmasında, Musul'daki Başika kampına asker takviyesi yapan Türkiye'nin adını açıkça zikretmeyen Kerbelayi, "Irak hükümeti, Irak'ın güvenliğini sağlamakla yükümlüdür" ifadesini kullandı.
Kerbelayi'ye göre; Sistani, Irak'ın komşularına, Bağdat hükümetinin onayı olmadan, "terörle mücadele bahanesiyle" Irak'a asker göndermemeleri gerektiğini söyledi.