Davutoğlu: Musul'a kuvvet kaydırdık, orası Viyana değil

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Musul'daki askeri varlığını artırması ile ilgili ciddi bir istihbarat alındığını ve IŞİD'e karşı önlem almak amacıyla kuvvet kaydırıldığını ifade etti. Viyana'da ABD, Rusya, İran, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin katılımıyla gerçekleşen Suriye toplantısına atıfta bulunan Davutoğlu, "Orası IŞİD'e 15 kilometre, Viyana gibi değil" diye konuştu. Davutoğlu, "Türkiye, Musul'da gizli bir faaliyet yapıyormuş gibi yansıtılması hoş değil" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Reform Eylem Grubu'nun (REG) 3'üncü toplantısının ardından konuşan Davutoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Keşke Irak'ta, DAEŞ ve PKK gibi örgütler faaliyet gösterip dünyaya tehdit teşkil etmeseydi. DAEŞ ve PKK, kontrolden uzak olan bir tempo içerisinde hepimizin güvenliğini tehdit ediyor. DAEŞ’e karşı yürütülen mücadele Türkiye Irak’a destek vermiştir. Irak hükümetini hem meşru, hem sorumluluklarını bilen hem de Türkiye ile dost bir ülke biliriz. Dolayısıyla DAEŞ terör örgütü tehdit oluşturduğu andan itibaren yakın temas içerisinde olduk Irak’la. Geçen sene Ankara ziyaretinde benim Bağdat ziyaretinde bulunduk. Birçok uçak Irak’a, birkaç uçak Erbil’e gönderdik.

"Türkiye, Musul'da gizli bir faaliyet yapıyormuş gibi yansıtılması hoş değil"

Diğer bölgelerde de eğitim veren kamplar var bunlar gizli değil. Televizyonlar önünde peşmergelerin eğitim verdiği kampları ziyaret ettim, teşekkür ettim. Hem Irak hükümeti tarafından beğeni topladı. Son Sincar olayında, çok ciddi katkılar sağladı. Dolayısıyla yeni bir durumla karşı karşıya değiliz. Peki bu güvenlik takviyesine niye ihtiyaç hissedildi? Bizim Başika’da, yine benzer amaçlarla kurulan ve aylardır faaliyet yapan bir yer var. 2000’i aşkın Irak’ın güvenliği için çalışan vatandaş var. Sanki Türkiye gizli bir faaliyet yapıyormuş gibi kanaat yayılması hoş değil.

"Musul, Viyana değil"

Her an DAEŞ tehdidiyle karşı karşıya kaldığımız için, son derece ciddi bir istihbarat bize ulaştığı için bir kuvvet kaydırması oluşturmak zorunda kaldık. Orası IŞİD'e 15 kilometre, Viyana gibi değil. (Türkiye, ABD, İran, Rusya, Mısır ve Suudi Arabistan'ın katıldığı Suriye toplantısı Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılmıştı - T24) Değişik rakamlar veriliyor, ben zikretmek istemem. Net bir rakam söylemek istemem.

Geçen sene bizi DAEŞ’e karşı mücadelede eleştirenlerin bu sefer de dönüp niye eğitim veriyorsun diye sormalarını da büyük çelişki olarak görüyorum.

Irak özellikle bazı basın organlarında abartıldığı günlerde ki bunu yapanlar 3. tarafların kim olduğunu kamuoyu da biliyor.

Esas bunu provoke edenler Türkiye veya Irak değildir. Üçüncü taraflar var ve biz bunu çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin askeri mevcudiyetini tartışma konusu yapmak istemekler.

Niyetlerimizi açık bir şekilde anlattık dünkü toplantıda. Niyetlerin dışında bir yorum yapılmaması rica edildi. Olan güvenlik tehditleri de paylaşarak Türkiye Irak arasında bir mekanizma kurulması konusunda bilgi aktarıldı. Sayın Abadi’ye fırsat verdiği için teşekkür ediyorum.

10 gün 15 gün önce kuvvet kaydırmaya ihtiyaç yoktu. Türkiye’nin aldığı tedbir Irak’ın egemenliğini uzun süreli olarak etkileyecek bir tedbir değildir. Gerek gördüğü zamanlarda da aldığımız önlemin çerçevesi tekrar değerlendirilir. Tamamıyla alandaki şartlara bağlı. Umarım ülkeler arasındaki kardeşlik ilişkileri devam eder.

Ben en kısa zamanda bir ziyaret gerçekleştirme planındayım. Oradaki askeri mevcudiyetimiz eğitmenleri korumak içindir. Eğitmenlerimiz de sadece Musullulara eğitim vermek için bulunuyor. Ötesindeki yorumların bir karşılığı yok. Iraklı kardeşlerimizin güvenliklerini Türkiye’nin güvenliği gibi gördüğümüzü, her zaman savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha söylüyorum.