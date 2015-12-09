Rusya: Musul sorunu Irak'ın onayladığı şekilde çözülsün

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, Türkiye ile Irak arasında "Musul'a asker sevkiyatı" nedeniyle yaşanan soruna ilişkin olarak, "Sorunun Irak hükümetinin onayladığı şekilde çözülmesini umuyoruz" dedi.

Rus haber ajansı Ria Novosti’de yer alan habere göre, BM Güvenlik Konseyi, kapalı kapılar ardında Türk askerlerinin Irak'a girmesi konusunu görüştü.

Toplantıya ilişkin bilgi veren Çurkin, şunları söyledi:

"BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerinin dile getirdiği endişenin, Ankara'yı sakinleştirmesini ve Irak'taki durumu Irak hükümetinin onayladığı şekilde çözmelerini umuyoruz."

Çurkin Rusya'nın, Türkiye'nin başta Suriye topraklarında olmak üzere "yeni pervasız adımlar" atmamasını beklediğinin altını çizdi.