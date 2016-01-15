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Muhtarlardan "Suça ortak olmayacağız" diyen akademisyenlere tepki: İçi kararmış sözde aydınlar!

"Kahraman güvenlik güçlerimizin mücadelesini, devletimiz ve hükumetimizin kararlılığını destekliyoruz”

15 Ocak 2016 19:39

Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyerek, “Bu suça ortak olmayacağız” diyen akademisyenlere, muhtarlardan tepki geldi. Devletin ve güvenlik güçlerinin yanında olduklarını dile getiren Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, bildiriye imza atan ve Barış İçin Akademisyenler inisiyatifi altında toplanan akademisyenler için "İçi kararmış sözde aydın" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve yönetim kurulu üyeleri, akademisyenlerin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi. Terörle mücadele noktasında yapılan operasyonları desteklediklerini ifade eden Eren, “Yaklaşık 2 aydan bu güne kadar yapılan güvenlik operasyonlarında canını hiçe sayarak, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, huzuru güvenliği için amansız mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin mücadelesini devletimiz ve hükumetimizin kararlılığını destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Her zaman devletin ve güvenlik güçlerinin yanında olduklarını dile getiren Eren, “PKK terör örgütü milletimizin birliğini, dirliğini kardeşliğini bozmak isteyen ülkemizi bölmeye çalışan özellikle Kürt kardeşlerimizin hayatını yaşanmaz hale getiren, okulları, camileri, tarihi eserleri, hastaneleri iş yerlerini yakan yıkan polisimizi ve askerimizi şehit eden, vatandaşlarımızı çoluk çocuk demeden öldüren ayrılıkçı taşeron terör örgütüdür. Terörü lanetle kınıyoruz. Ayrıca bugünlerde terör örgütüne destek çıkar gibi bildiri yayımlayan Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi adı altında bildiri yayımlayan ve imza atan, içi kararmış sözde aydın ve akademisyenleri muhtarlar olarak şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin daima yanında olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz” diye konuştu. 

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