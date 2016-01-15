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Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen akademisyen serbest bırakıldı

"Örgüt propagandası" iddiasıyla sorguya alınan Kurt susma hakkını kullandı

15 Ocak 2016 19:24

“Barış İçin Akademisyenler” bildirisine imza atan Erzurum Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Ramazan Kurt, bu sabah evinden gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Kurt, yurt dışı çıkış yasağı konarak serbest bırakıldı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, “Barış İçin Akademisyenler” bildirisine imza atan Erzurum Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Ramazan Kurt, bu sabah evinden gözaltına alındı.

Erzurum Terörle Mücadele Şubesi'nde "örgüt propagandası" iddiasıyla sorguya alınan Kurt susma hakkını kullandı. Kurt, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ramazan Kurt'u yurt dışı yasağı şartıyla serbest bıraktı.

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