T24 LogoT24 Logo
Gündem

2 bin hukukçu: Akademisyenlerin gönüllü avukatlığını yapmaya hazırız

Avukatlar, akademisyenlere destek olmak için bildiri yayımladı

15 Ocak 2016 16:06

Barış İçin Akademisyenler'in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine bir destek de hukukçulardan geldi. Hedef gösterilen, haklarında soruşturma ve gözaltı uygulamaları başlatılan akademisyenlere imzalarıyla destek veren 2 bin hukukçu, gönüllü avukatlık yapmaya da hazır olduklarını duyurdu.

Radikal'de yer alan habere göre, Barış İçin Akademisyenler'in 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine bir destek de hukukçulardan geldi. Hedef gösterilen, haklarında soruşturma ve gözaltı uygulamaları başlatılan akademisyenlere imzalarıyla destek veren 2 bin hukukçu, gönüllü avukatlık yapmaya da hazır olduklarını duyurdu.

İmzaladıkları barış talep eden bildirinin ardından hedef gösterilen, haklarında soruşturma başlatılan ve cuma sabahı itibariyle de gözaltı işlemleri başlatılan akademisyenlere destek büyüyor. 'Barış İçin Akademisyenler'  ismiyle bir araya gelen 1128 öğretim üyelesi, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yaşanan çatışmalara ve sokağa çıkma yasaklarına dikkat çekmek için kalıcı barış için masaya dönülmesi çağrısı yapmıştı. Bildirinin ardından hedef gösterilen ve haklarında soruşturma başlatılan akademisyenlerin bir kısmı bu sabah itibariyle gözaltına alınmaya başlandı. Öte yandan dünden beri akademisyenlere sinemacılar, gazeteciler, edebiyatçılar, tiyatrocular, LGBTİ örgütleri, öğrenciler, beyaz yakalılardan destek yağıyor. Akademisyenlere bir destek de yaklaşık 2 bin imzalık bir listeyle hukukçulardan geldi.

Yaklaşık 2 bin hukukçu Türkiye devletine şiddete son verme ve müzakere koşullarını hazırlama çağrısı yapan metne imza atan akademisyenlerle dayanışma içinde olduğunu duyurdu. Hukukçular akademisyenlerin imzaladığı metni aynen sahiplendiklerini ve her aşamada gönüllü avukatlık yapmaya da hazır olduklarını açıkladı.

ETİKETLER

avukatlarbarış bildirisiakademisyenlerbarış için akademisyenler

İlgili Haberler

Gazetecilerden "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'ne destek

"'Bu suça ortak olmayacağız' diyen akademisyenlerin yanındayız"

Erdoğan'dan akademisyenlere: Bunlar kapkaranlık, zalim ve alçaklar

"Gitsinler hendek kazsınlar veya dağa çıksınlar"

Bildiriyi imzalayan akademisyene tehdit: Selçuk'u sana dar edeceğiz!

Konya Selçuk Üniversitesi'nde "Bu suça ortak olmuyoruz" açıklamasına imza atan akademisyenlerden Doçent Doktor Nezir Akyeşilmen tehdit edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24