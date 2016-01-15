2 bin hukukçu: Akademisyenlerin gönüllü avukatlığını yapmaya hazırız

Barış İçin Akademisyenler'in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine bir destek de hukukçulardan geldi. Hedef gösterilen, haklarında soruşturma ve gözaltı uygulamaları başlatılan akademisyenlere imzalarıyla destek veren 2 bin hukukçu, gönüllü avukatlık yapmaya da hazır olduklarını duyurdu.

Radikal'de yer alan habere göre, Barış İçin Akademisyenler'in 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine bir destek de hukukçulardan geldi. Hedef gösterilen, haklarında soruşturma ve gözaltı uygulamaları başlatılan akademisyenlere imzalarıyla destek veren 2 bin hukukçu, gönüllü avukatlık yapmaya da hazır olduklarını duyurdu.

İmzaladıkları barış talep eden bildirinin ardından hedef gösterilen, haklarında soruşturma başlatılan ve cuma sabahı itibariyle de gözaltı işlemleri başlatılan akademisyenlere destek büyüyor. 'Barış İçin Akademisyenler' ismiyle bir araya gelen 1128 öğretim üyelesi, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yaşanan çatışmalara ve sokağa çıkma yasaklarına dikkat çekmek için kalıcı barış için masaya dönülmesi çağrısı yapmıştı. Bildirinin ardından hedef gösterilen ve haklarında soruşturma başlatılan akademisyenlerin bir kısmı bu sabah itibariyle gözaltına alınmaya başlandı. Öte yandan dünden beri akademisyenlere sinemacılar, gazeteciler, edebiyatçılar, tiyatrocular, LGBTİ örgütleri, öğrenciler, beyaz yakalılardan destek yağıyor. Akademisyenlere bir destek de yaklaşık 2 bin imzalık bir listeyle hukukçulardan geldi.

Yaklaşık 2 bin hukukçu Türkiye devletine şiddete son verme ve müzakere koşullarını hazırlama çağrısı yapan metne imza atan akademisyenlerle dayanışma içinde olduğunu duyurdu. Hukukçular akademisyenlerin imzaladığı metni aynen sahiplendiklerini ve her aşamada gönüllü avukatlık yapmaya da hazır olduklarını açıkladı.