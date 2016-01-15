Erdoğan'dan akademisyenlere: Bunlar kapkaranlık, zalim ve alçaklar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güneydoğu ve Doğu illerinde yaşanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin "Bu suça ortak olmayacağız" diyerek bir bildiri imzalayan akademisyenlere yönelik, "Bunlar kapkaranlık, zalim ve alçaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Sultanahmet Camii'nden çıktıktan sonra 10 turistin hayatını kaybettiği patlamanın olduğu yere geldi ve karanfil bıraktı. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Erdoğan, "Üniversitelerin senatolarını göreve davet ettim. O bildiriyi yayınlayan akademisyenleri kınıyorum. Zalimlerle birlikte olanlar da zalimdir aynı suçu işlemişlerdir" dedi.

"Zalim ve alçaklar"

Bunlar kapkaranlık, zalim ve alçaklar. Katliam yapanlarla beraber oldukları için aynı suçu işlemişlerdir. Babasıyla birlikte şehit olan o 3 yaşındaki Mevlüde’yi bu kapkaranlık akademisyenler nereye koyacaklar. Ben bütün yargı makamlarını ve üniversitelerin senatolarını göreve davet ettim. Atılması gereken adımları süretla atılması gerektiğini söyledim.

Sultanahmet saldırısına ilişkin açıklamalarda da bulunan Erdoğan şunları söyledi:

"Bu süreç kısa bir süreç değil ve bu süreci kendileri noktasında, kendileri için faydaya dönüştürmek, ülkemizi de adeta çevre ülkelerde olduğu gibi bir sıkıntılı duruma sokabilme gayreti içerisinde olan birçok terör örgütüyle şu anda mücadele içerisindeyiz.

Bu terör örgütlerinin başında bölücü terör örgütü PKK geliyor.

Bunun yanında aynı şekilde Suriye’nin kuzeyinde PYD, yine PKK’yla ilintili olan YPG ki aynı zamanda PYD ile beraber çalışıyor, bir diğer yine terör örgütü El-Kaide’nin adeta daha sonra ondan ayrılan DAEŞ terör örgütüdür.

Güneydoğu’daki temizlik harekatı sıradan harekat değildir. DAEŞ’in ülkemizde şu ana kadar 10 harekatı oldu. 10 Alman vatandaşı öldü.

Tüm Alman halkına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

"Akademisyenleri şiddetle kınıyorum"

Bütün bu olan olaylar karşısında kalkıp da kapkara bir bildiri yayınlayıp, o katliamların altına imzayı koyan akademisyenleri özellikle tekrar kınıyorum, şiddetle kınıyorum.

Milletimizin kimin kim olduğunu çok daha yakından anlamalarını, yani önünde bir profesör, doçent bilmem ne olması kimseyi aydın yapmaz, bunlar kapkaranlık insanlardır.

Bunlar zalimdir, alçaktır, çünkü zalimlerle birlikte olanlar zalimdir. Katliam yapanlarla beraber olanlar katliam içerisinde oldukları için onlar da aynı suçu işlemişlerdir. Siyaset yapamıyorlarsa gitsinler hendek kazsınlar ya da dağa çıksınlar."