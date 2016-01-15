1128 akademisyenden 2'si imzasını geri çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış bildirisine imza attığı için 'zalim ve alçaklıkla' suçladığı ve hem sevcılıklar hem üniversiteler tarafından hakkında soruşturma açılan akademisyenlerden ikisi metinden imzasını çekti.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnal, ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Görevlisi Arslan "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin bildirisine verdiği imzayı geri çekti.



Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal İnal, yaptığı açıklamada, "Bildirideki imzamı çekiyorum. Bildiride bazı ifadeler sert olabilir ancak bizim amacımız sadece sivil hak ihlallerine dikkati çekmekti. Ne güvenlik güçleri ne asker ne de hiçbir sivilin ölmesini istemiyoruz. Barış, kardeşlik ve dostluktan yanayım. Örgütün şiddet eylemlerine, bombalama eylemlerine de karşıyım. Sadece kimsenin ölmesini istemiyoruz" dedi. İnal, bildiriye imza attığı için öğrencilerinin tepkisiyle karşılaştığını, bu durumdan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Rektör açıkladı: İmzasını çekti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Firdevs Selvili Arslan'', "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin bildirisine verdiği imzayı geri çekti. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük,''Dün Firdevs Hanım imzasını geri çekti. Biz zaten soruşturma açmıştık. Fakat daha soruşturma kendisine gitmeden, soruşturmadan haberdar olmadan imzasını geri çekti. Diğer akademisyenle ilgili bize şu ana kadar ulaşmış bir şey yok. Soruşturma devam ediyor'' diye konuştu. (aa)