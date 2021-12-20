Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir: 'Gel yemek ısmarlayayım' dedi, daha fazla saçmalamasın diye telefonu kapattım

Dün ortaya çıkan video sonrası Sputnik’ten Ali Çağatay'a konuşan Ahmet Demir, Sarıkaya’nın kendisini Ankara’ya çağırdığını ve “Özür dilerim, gel sana bir yemek ısmarlayayım” dediğini açıkladı. “Daha da saçmalamaması için telefonu kapattım” diyen Demir, kendisine verilen destek dolayısıyla üzüntüsünün biraz da olsa hafiflediğini belirtti.

Sarıkaya'ya dava açacağını belirten Demir, olay anını şu ifadelerde anlattı:

"Yayın başladıktan çok kısa bir süre sonra Muharrem Bey'in telefonu çekmedi. Ben de tamamen yardımcı olmak için daha önceden ayarlamış olduğumuz telefonu ona vermeye çalıştım. Kameraman olan bir kişinin görevi bu değil. Yardım için onun yanına gidiyorum ve bana bunu yapıyor. Öyle büyük bir şoka uğradım ki ne yapacağımı çözemedim. Kameranın başına geçtim ve sadece yere baktım. Neden ona karşılık vereyim ki? Ona hiçbir şey yapmayarak ceza verdiğimi düşünüyorum. Fatma Hanım'ın da şoka uğradığını düşünüyorum. O da yayın aksamasın diye devam etti.

Yayın bittikten sonra Muharrem Bey beni yanına çağırdı ve özür diledi. Ben de 'Yaşınıza hürmeten size bir şey demiyorum ama özrünüzü kabul etmiyorum' dedim. Bunu söyledikten hemen sonra Fatma Hanım kendi personellerine bağırmaya başladı. Eksiklerden bahsedip, 'Neden bunları yerine getirmediniz' dedi. 'Beni böyle bir adamla yan yana getirdiniz, yanımda durmadan hareketler yapan bir insanla yayın yapmamı istiyorsunuz' dedi. Sonrasında o hışımla orayı terk etti. Bana yapılan o hamleden dolayı bunu yaptığını düşünüyorum. Daha sonra beni Muharrem Bey arayıp Ankara'ya çağırdı ve 'Gel sana bir yemek ısmarlayayım' dedi. Daha fazla saçmalamaması için telefonu kapattım. Ben görüntülerin yayınlanmasını istemiyordum. Ailem görsün istemedim. Nasıl olduysa bir şekilde birileri paylaşmış."

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