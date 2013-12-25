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Politika

Muharrem İnce: Partiye asla küsmek yok; bazen istediğiniz olmayabilir

CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Ankara'dan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmemesini değerlendirdi

25 Aralık 2013 09:16

Ankara Büyükşehir Beldiye Başkanlığı için aday adayı olan CHP'li Muharrem İnce, Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi üzerine konuştu. Partisinin Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman’ın seçim bürosunda partililerle biraraya gelen İnce'ye, aday gösterilmemesi üzerine bir küskünlük hissedip hissetmediği soruldu. İnce, "Türkiye’de böyle durumda küsmek, darılmak yok. İstediğiniz olmayabilir. Benim de istediğim olmadı" dedi.

İnce, "Böyle bir şey var mı? Bana aylarca Genel Başkan Yardımcısı, bu işleri organize eden arkadaşımız, 'Arkadaşlarımız içinde anket yaptırdık, en yüksek oyu sen alıyorsun' dedi. 'Her yaptırdığımız ankette en yüksek oyu sen aldın' dedi. Ama soran olmadı. Küsecek miyiz? Asla küsmek yok. Bunları indireceğiz hep beraber.

Küsen adam kendini partinin önünde gören insandır. Ben partiden büyük değilim. En büyük partidir. Atatürk’ün emanetidir bu bize. Atatürk’ün emanetinde sadece CHP üyelerinin hakkı yoktur. 75 milyonun, herkesin hakkı var. CHP üyesi olmasın hiç fark etmez. Geçmişte ANAP’ta, Doğru Yol’da, Demokrat Parti’ye, neye üye olursa olsun, sadece Refah’a DSP’ye hiç fark etmez. Bugün Türkiye ikiye ayrılmıştır. Bir cumhuriyetçiler, bir de cumhuriyet düşmanları vardır. Onun için hep beraber olacağız."

 

'Benim için bitmiştir'

 

Partide en sert eleştirileri kendisinin yaptığını da söyleyen İnce, aile içinde her türlü tartışmanın olabileceğini kaydetti.

İnce, "Ben MYK’da, Parti Meclisi’nde en sert eleştirileri yaptım. Yapılabileceklerin en sertiydi. Onlar benim vicdanımla tutanaklar arasındır. Siz aile içi kavgalarınızı sokakta anlatıyor musunuz? Anlatmıyorsunuz. Aile içinde her türlü tartışma olur ama kapıdan çıktığında biter. Benim için bitmiştir" dedi.

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