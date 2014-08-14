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Politika

Muharrem İnce: Grup Başkanvekilliğinden istifa edeceğim

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, istifa edeceğini açıkladı

14 Ağustos 2014 23:54

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Genel Merkez yönetimine yaptığı çıkışlarla dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Kurultayı toplayacağım' açıklamasının ardından, istifa edeceğini söyledi.

Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkan seçimli kurultayı toplayacağını açıkladı, bende Grup Başkanvekilliği görevimden istifamı en kısa sürede vereceğim." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimet yaşandığını söylemişti.

 

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