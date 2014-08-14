Muharrem İnce: Grup Başkanvekilliğinden istifa edeceğim

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Genel Merkez yönetimine yaptığı çıkışlarla dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Kurultayı toplayacağım' açıklamasının ardından, istifa edeceğini söyledi.
Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkan seçimli kurultayı toplayacağını açıkladı, bende Grup Başkanvekilliği görevimden istifamı en kısa sürede vereceğim." ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimet yaşandığını söylemişti.