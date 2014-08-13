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Politika

Muharrem İnce: Beni göreve Haluk Koç getirmedi

Partiye yaptığı eleştiriler sonrasında istifa edeceği konuşulan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, istifa etmeyeceğini söyledi

13 Ağustos 2014 19:53

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını 'hezimet' olarak eleştiren CHP'li Muharrem İnce, kendisini istifaya davet eden Haluk Koç'a yanıt verdi.

Radikal.com.tr'den Ercan Sarıkaya'nın haberine göre, istifa edip genel başkanlık yarışına gireceği öne sürülen Muharrem İnce, istifa etmeyeceğini söyledi.

Yarın basın toplantısı düzenleyerek sürece ilişkin gerekli açıklamaları yapacağını dile getiren İnce, ‘İstifa edecek misiniz?’ sorusuno ‘Hayır istifa etmeyi düşünmüyorum‘ diye cevap verdi.


'Parti Sözcüsü Haluk Koç istifanızı istedi ne düşünüyorsunuz?' şeklindeki soruya ise Muharrem İnce “Beni buraya Haluk Koç getirmedi ki onun sözleriyle istifa edeyim” diye sert karşılık verdi.

 

Haluk Koç istifaya çağırdı

 

CHP Sözcüsü Haluk Koç, MYK toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce ve aralarında Ankara milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın da olduğu muhalif vekillere "Kimin eli kimin cebinde belli değil bu süreçte, tam da bu ortamda 'hayır AKP gündemde olmamalı, gündeme biz CHP olarak kendimizi taşımalıyız' diyen istirahatteki CHP'li arkadaşlarımızın açıklamaları geldi.

Grup Başkanvekilliği, genel başkanın vekaleti demektir. Bu tezleri ileri süren sayın arkadaşımız, şu anda taşıdığı sıfatın, söylediği sözlerle uyuşur olup olmadığını değerlendirecek kadar siyaset birikimi, deneyimi olan bir arkadaştır. Gereği herhalde kendisi tarafından yapılır" diyerek, istifa çağrısında bulunmuştu.


 
 

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