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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu: Kurultayı toplayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'ye görevden almayı düşünmediğini söyledi

14 Ağustos 2014 23:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay çağrılarına yönelik olarak, "Onlar gerekli imzayı toplayamazlar ama merak etmesinler ben kurultayı toplantıya çağıracağım." dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu bu akşam Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin kurultay çağrısına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi; "Bu kadar merak edildiğimi bilmiyordum. Bir pazartesi eve geç geldim herkez 'Kılıçdaroğlu eve kapandı' dedi. Seçim sonuçlarını birçok kez ifade ettim. Ekmeleddin Bey Türkiye'ye bir üslup bıraktı. Bir başka aday sert açıklamalar yaptı. Erdoğan kazandı. Kendisini aramadım. Toplumun bütün kısmını kucaklan bir üslup kullanmadığını biliyorum.

Biz bu ülkeye demokrasi getiren bir partiyiz. Parti disiplinine sıkı sıkı bağlı olduğumuzu herkesin bilmesi gerekir. Bir arkadaşımızın adaylığını koyması bizim geleneğimizde vardır. Basın toplantısı yapan arkadaşlara söylemiştim. 'İmzaları toplayın hemen kurultay yapacağım' diye. Delegeler ya da genel başkan vasıtasıyla kurultay toplanır. Elbette bir zaman ve takvim olacaktır. Ben hiçbir delegeye 'bana oy verin' diye bir arayış içine girmeyeceğim. Başka adaylar da olabilir. Adaylığı beni memnun eder. Benim gurup başkanlığından almam diye bir düşüncem söz konusu değil."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye görevden almayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.

 

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