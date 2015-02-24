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Kültür-Sanat

Muhammed Ali'nin eldivenlerine rekor fiyat

Dünya boks tarihinin gelmiş geçmiş en önemli ismi Muhammed Ali’nin eldivenleri rekor fiyatla satıldı

24 Şubat 2015 10:51

Muhammed Ali’nin çıktığı ilk maçında tarihe geçen 'hayalet yumruk'la ilk rauntta rakibini yendiği sırada elinde bulunan eldivenleri 2 milyon 350 bin TL fiyatına alıcı buldu.

Cassius Marcellus Clay olan adını İslam dinine geçtikten sonra değiştiren ve Muhammed Ali adıyla anılmak istediğini söyleyen efsane boksör, yeni adıyla ilk maçına 25 Mayıs 1965'te Sonny Liston'a karşı çıktı.

Maçı canlı seyretmek için salonu dolduran binlerce insan büyük bir heyecan taşıyordu. Ancak karşılaşma Ali’nin daha ilk rauntta attığı “hayalet yumruk”la bir anda sona erdi. Bu efsane yumruğu şanslı kişiler dışında kimse göremedi.

İşte bu tarihi zaferde başrol oynayan eldivenler, Dallas’ta yapılan bir müzayede sonucunda satıldı. Yaklaşık 2 milyon 350 bin TL karşılığında alıcı bulan ve üzerinde Muhammed Ali’nin imzası bulunan eldivenler zaferin 50.yılında paha biçilemez bir değere ulaşmış oldu.

Muhammed Ali’nin o gün rakibi olan Sonny Liston ise 1970 yılında hayatını kaybetti.

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