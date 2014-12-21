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Yaşam

Muhammed Ali hastaneye kaldırıldı

Muhammed Ali, ciğerlerindeki sorun nedeniyle Cumartesi sabahı hastaneye kaldırıldı

21 Aralık 2014 11:23

Boksun efsanelerinden Muhammed Ali, zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 72 yaşındaki eski sporcunun sağlık durumu iyi.

Basın sözcüsü Bob Gunnell, Ali'nin sağlık durumu hakkında "Erken teşhis çok önemli oldu. İyileşme süreci iyi. Hastanede kısa bir süre kalacağını umuyoruz" açıklamasını yaptı. Gunnell, Ali'nin ailesinin gizlilik istemesinden dolayı ayrıntı vermekten kaçındı.

Sporun efsane isimlerinden Muhammed Ali, uzun zamandır parkinson hastası.

Üç kez dünya ağır sıklet boks şampiyonu unvanını kazanan Ali, sporu bıraktığı 1981 yılından henüz üç yıl sonra parkinson hastalığına yakalanmıştı.

Son olarak Eylül ayında doğduğu yer Louisville'de 'düzenlenen Muhammed Ali İnsanlık Ödülleri''nde halkın karşısına çıkan eski boksör, bu törende konuşmamıştı.

Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın, 56'sından galibiyetle ayrılan Ali, profesyonel boksa geçmeden önce 1960 Roma Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: Reuters 

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