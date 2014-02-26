Muhammed Ali'nin dünya şampiyonu olduğu maçta şike mi yapıldı?

Dünya şampiyonu boksör Muhammed Ali’nin altın kemer kazandığı maçta mafyanın şike yapmış olabileceği öne sürüldü.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, ABD'de yeni açıklanan FBI belgelerine dayanarak efsanevi boksör Muhammed Ali'nin, 50 yıl önce dünya şampiyonu olduğu maçı mafyanın şikesiyle kazanmış olabileceğine işaret ediyor.

Gazete 24 Şubat 1964'te o zamanki adı Cassius Clay olan Muhammed Ali'nin Sony Liston'ı altı raundun sonunda yenerek 22 yaşında dünyanın en ünlü sporcusu olduğu ve "Dünyayı salladım" sözünü söylediği maça gönderme yapıyor.

Times, Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu olduktan kısa bir süre sonra Muhammed Ali adını alan boksörün, şikede rolü olduğuna gösteren hiçbir işaret bulunmadığına dikkat çekiyor.

Haberde şöyle deniyor:

"O zaman zaten Olimpiyat Şampiyonu olan Muhammed Ali'nin komplonun içinde olduğuna dair işaret yok ancak Liston'ın performansı derhal şüphe çekti. Beşinci rauntta zorlanan Ali sonradan toparlandı fakat Liston omzundaki sakatlık nedeniyle yedinci raunda çıkmadı.

"Maçtan tam 50 yıl sonra yayımlanan ve dönemin FBI Başkanı J. Edgar Hoover'a gönderilen bir yazıda, Las Vegaslı bir çete lideri olan Ash Resnick'le ilgili şüphelere yer veriliyor. Houstonlı başka bir kumarbaza göre, Resnick ve Muhammed Ali'nin rakibi Liston maçın sonunda birer milyon dolar kazandı."

"Maçtan bir hafta sonra Sport Illustrated dergisinde yer alan bir haberde maçın favorisi "Liston'ı desteklediği için" Resnick'in çok para kaybettiği iddia edildi. Ancak daha sonra derginin bu haberinin şikeyi örtbas etmek için yapıldığı iddia edildi.