Muhalefet liderlerinden Selçuk Özdağ'a saldıranların serbest bırakılmasına tepki

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a sopa ve silahla saldıran 5 kişinin tahliye edilmesine muhalefet liderleri tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ’a saldırarak sopa ile darp eden ve silah çeken 5 şüpheli, savcılığın talebi üzerine 20 gün sonra tahliye edildi. Karara tepki gösteren muhalefet liderleri, demokrasinin hedef alındığı vurgusunu yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan liderlerin ifadeleri şöyle:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Tuz koktu, tuz! Selçuk Özdağ’ı sokak ortasında öldürmeye teşebbüs eden 5 zanlı bir cuma gecesi sessiz sedasız serbest bırakıldı! Bu sadece partimize değil demokrasimize saldırıdır! Başta siyasi partiler ve STK'lar olmak üzere milletimizi dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Suçun cezasız kaldığı, mafya artıklarının cesaretlendirildiği bu düzen, sadece siyasileri, STK’ları, evlatlarımızı değil, tüm Türkiye’yi ve demokrasimizi hedef almaktadır. Bedeli ne olursa olsun, bu ülkeye demokrasi gelecek ve hiçbir suç cezasız kalmayacak!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Sözü yetmeyenler hakarete, siyaseti yetmeyenler kanunsuzluğa başvurur. Ama bugün susanlar, milletimizin ferasetini unutuyorlar. Sandık geldiğinde elbette demokrasi kazanacak. Millet iradesi elbette bunların hesabını soracak... Ali Babacan: Siyaset gücünü sözden alır. Sözü şiddetle boğduğunuzda ne meşru siyaset kalır ne de demokrasi. Siyasetçilere saldıran silahlı sopalı çetelerin serbest bırakılması toplumsal huzurumuza kastetmektir. Güzel ülkemize yazık ediyorsunuz! DEVA Partisi Genel BaşkanıSiyaset gücünü sözden alır. Sözü şiddetle boğduğunuzda ne meşru siyaset kalır ne de demokrasi. Siyasetçilere saldıran silahlı sopalı çetelerin serbest bırakılması toplumsal huzurumuza kastetmektir. Güzel ülkemize yazık ediyorsunuz!

TIKLAYIN - Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişi tahliye edildi!

TIKLAYIN - Kendisine saldıranların tahliye edilmesine tepki gösteren Selçuk Özdağ: Tuz koktu; her yanlış Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başladı

Ne olmuştu?

Özdağ, 15 Ocak günü, Cuma namazına gitmek üzere evinden ayrıldığı sırada saldırıya uğramıştı. Hastanede tedavi altına alınan Özdağ'ı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özdağ'ın kafasına 18 dikiş atıldığını duyurmuştu. Saldırıya ilişkin AKP ve MHP'den uzun süre açıklama gelmemesi başta Gelecek Partisi olmak üzere CHP, İyi Parti, DEVA Partisi gibi siyasi partiler tarafından eleştirilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında saldırıya ilişkin, "Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip 'Bana saldırdılar' çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır" açıklamasını yapmıştı.

Selçuk Özdağ'a yönelik sopalı ve silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklanmıştı.

20 gün sonra, şüpheliler tahliye edilmişti.

Kararı veren Ağır Ceza Mahkemesi, 'asliye ceza mahkemesiyle yaşanması muhtemel görev uyuşmazlığı nedeniyle sanıkların mağduriyetine neden olabileceğini' gerekçe göstermişti.