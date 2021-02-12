Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişi tahliye edildi!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırarak sopa ile darp eden ve silah çeken 5 şüpheli, savcılığın talebi üzerine 20 gün sonra tahliye edildi. Kararı veren Ağır Ceza Mahkemesi, 'asliye ceza mahkemesiyle yaşanması muhtemel görev uyuşmazlığı nedeniyle sanıkların mağduriyetine neden olabileceğini' gerekçe gösterdi.

Saldırganlar hakkında dava açılmış, iddianamede, sanıklar Abdurrahman Gülseren, Berke Aygün, Gülahmet Türk, Kadir Hukanoğlu ve Muhammet Raşit Gürsoy; Selçuk Özdağ'a yönelik kasten yaralama suçundan 9 yıla kadar, şoförünü ise silahla tehdit suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

İddianameyi inceleyen Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların eyleminin kasten yaralama değil, öldürmeye teşebbüs olabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.

Savcılık tahliyesini istedi

Savcılık, asliye ceza mahkemesinin görevsizlik kararına itiraz etti. 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen itirazda, eylemin kasten yaralama aşamasında kaldığı iddia edildi ve “Görev uyuşmazlıklarında dosyanın istinafa gideceği, bu sürenin zaman alacağı, bu nedenle sanıkların tutuklulukta geçirecekleri sürenin, kanunla öngörülen miktardan fazla olacağı” iddia edilerek tahliyesi istendi.

Talebi değerlendiren Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi de, asliye cezanın görevsizlik kararını kaldırırken, sanıkların da tahliyesine hükmetti.

Kararda, “Sanıklara isnat olunan suçun kanundaki cezasının alt ve üst sınırları, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve olumsuz görev uyuşmazlığı çıkma ihtimali, bu durumda dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidiş gelişinde geçecek muhtemel süre dikkate alınmakla sanıkların mağduriyetlerine neden olmamak için tahliyelerine karar verildiği” ifade edildi.

Mahkeme, 5 sanığa haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına da karar verdi.

Ne olmuştu?

Özdağ, 15 Ocak günü, Cuma namazına gitmek üzere evinden ayrıldığı sırada saldırıya uğramıştı. Hastanede tedavi altına alınan Özdağ'ı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özdağ'ın kafasına 18 dikiş atıldığını duyurmuştu. Saldırıya ilişkin AKP ve MHP'den uzun süre açıklama gelmemesi başta Gelecek Partisi olmak üzere CHP, İyi Parti, DEVA Partisi gibi siyasi partiler tarafından eleştirilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında saldırıya ilişkin, "Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip 'Bana saldırdılar' çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır" açıklamasını yapmıştı.

Selçuk Özdağ'a yönelik sopalı ve silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklanmıştı.