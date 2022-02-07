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Politika

Muhalefet kulisleri: "Birlik, beraberlik mesajı verilmişken; Davutoğlu neden şimdi Millet İttifakı’nı kamuoyu önünde tartıştırıyor?"

Parti temsilcileri, “kamuoyuna daha önce aralık ayı sonu, ocak ayı başında açıklanacağı ilan edilen güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının da Davutoğlu’nun Millet İttifakı’na yönelik bu tutumundan dolayı açıklanamadığına” dikkat çekiyor

07 Şubat 2022 07:26

Muhalefet temsilcileri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Millet İttifakı’na yönelik "yeniden yapılanma" açıklamasının altında, “eşit sayıda milletvekili” talebi olduğunu savunurken, kulislerde “2023’e giden süreçte, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasıyla kamuoyuna birlik, beraberlik mesajı verilmişken, Davutoğlu neden şimdi Millet İttifakı’nı kamuoyu önünde tartıştırıyor?” diye konuşuluyor.

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