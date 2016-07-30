Muğla'da bir fırından 5 ekmek çalanlar firari darbeciler mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele saldırı düzenleyen ve firarda olan darbecilerden ikisinin Muğla'nın Ula ilçesindeki bir fırından silah zoruyla 5 ekmek çaldığı iddia edildi.

Güvenlik güçlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Marmaris'te konakladığı otele saldırı düzenleyen askerlerden aranan 12'sinden ikisinin, Akyaka Mahallesi girişinde ormanlık alan yakınındaki fırından ekmek aldıkları ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Ormanlık alanda Polis Özel Harekat ve Jandarma Komando ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama çalışmalarına, havadan jandarmaya ait Skorsky helikopteri, bir polis helikopteri ve bir insansız hava aracı destek veriyor.

"Silah çektiler"

Fırın personeli Mustafa Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece 03.30 sıralarında fırının arkasındaki ormanlık alandan gelen bir askerin, silah çekerek 5 ekmek aldığını söyledi.

Askerin ormanlık alana koştuğunu, orada bekleyen bir başka askerin de onu tutarak yukarı çektiğini ifade eden Çağırankaya, "Sonrasında jandarmayı aradık. 5 dakika içinde geldiler ve aramaya başladılar. Üzerlerinde askeri tişört, ayağında da askeri ayakkabı vardı." dedi.

Çağırankaya, olay sırasında gayet sakin olduklarını dile getirerek, askerin bitkin görünmediğini ancak sakallarının olduğunu belirtti.

Gazetecilerin "Darbeci askerler olduklarına emin misiniz?" sorusu üzerine Çağırankaya, "Gece dağdan indiklerine ve silah çektiklerine göre darbeci askerlerdi. Ekmek isteselerdi verirdik. Silah çektiklerine göre bunlar biraz acemiydiler" diye konuştu.

Aranan askerler listesinde, Mehmet Öztürk, Şükrü Seymen, İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Ergün Şahin, Enes Yılmaz, Muammer Gözübük, Murat Köse, Muhammet Burak İpek, Burkay Karatepe, Mehmet Demir ve Bahadır Sagun bulunuyor.