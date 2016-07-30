Firari askerler böyle aranıyor

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Muğla’nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırdıktan sonra kaçan 11 darbeci askerin yakalanması için, ormanlık alanda komando birliği operasyon düzenledi.

Aldıkları ihbar üzerine zırhlı araçla bölgeye giden komando timleri, harita üzerinde yapılan plan doğrultusunda belirlenen alanlara dağıldı. Komandolar çalı, zeytinlik ve ormanla kaplı arazide operasyon yaptı. Yaklaşık 1.5 saat sürene operasyonda, timler her olasılığı değerlendirdi, saklanabilecekleri her noktaya baktı.

Marketten tavuk almışlar

DHA'nın haberine göre, firari askerlerin, marketten tavuk aldıklarına yönelik duyum alındığı da öğrenildi. Bu nedenle timler, köylülerden özellikle tavuk kemiği gibi artıklar ya da ateş yakılmış alan gördükleri an haber vermelerini istedi.



Bölgede tarlaları bulunan köylülerin, daha önceden getirdiği bidonlar içerisindeki sular da yine askerlerce, darbeci firariler kullanamasın diye döküldü. Büyük bölümü ot ve makilerle kaplı olan arazide, komando timlerin gece boyunca araştırmalarını sürdürecekleri açıklandı.

İhbarlardan sonuç çıkmadı

Bu arada darbeci askerlerini yakalanması için sürdürülen operasyon sırasında vatandaşların şüphelendikleri çok sayıda durumu da ekiplere ihbar ettikleri öğrenildi. Gelen her ihbarı değerlendiren ekiplerin, yaptıkları operasyonların birisinde şüphelenilen kişinin inşaat işçisi, diğerinin de elektrik ustası olduğu saptandı.

Gökçe Köyü yakınlarında gelen bir ihbar, komando birliklerini alarma geçirdi. Mısır tarlası içerisinde bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma komando birliği sevk edildi.

Jandarma komandolar, mandalina ve nar bahçelerinde de arama tarama faaliyeti yürüttü, dere kenarlarını kontrol etti. Ancak herhangi bir sonuç alınamadı.