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Muğla'da baro genel kurulunun ertelenmesine yürütmeyi durdurma kararı

14 Ekim 2020 19:05

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Aralık'a kadar etkinlikleri etkilenmesi kararının ardından, baro genel kurallarının da ertelenmesinin "yasaya aykırı olmasıyla" ilgili ilk mahkeme kararı çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Muğla Barosu’nun genel kurulunun ertelenmesiyle ilgili emsal oluşturacak bir yürütmeyi durdurma kararını oybirliğiyle alan Muğla 3. İdare Mahkemesi, genel kurulun ertelenmesinin "açıkça hukuka aykırı olduğunu" bildirdi.

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