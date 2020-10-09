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Türkiye Barolar Birilği'nden seçimlerin ertelenmesine ilişkin "yanlıştan dönün" çağrısı

09 Ekim 2020 16:47

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı'nın 1 Aralık'a kadar etkinliklerin erteleneceğine ilişkin genelgesi nedeniyle baroların genel kurullarının 2 ay ertelenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada "yanlıştan dönün çağrısı"nda bulundu. Açıklamada "Hukuki düzenlemeler yapılırken hukuk ekseninden uzak müdahalelerin uygulamada yaratacağı karmaşanın ve oluşacak mağduriyetin sonuçlarının meslek örgütlerine çıkarılmasındaki yanlışlıktan dönülmesi çağrısında bulunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.

TIKLAYIN - YSK, baro seçimlerin ertelenmesinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti

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