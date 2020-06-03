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Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu

03 Haziran 2020 20:51

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile bugüne kadar binlerce kayıp kişi bulan Müge Anlı, 'Pati Buldular' projesi ile de kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturmaya başladı. Müge Anlı dünkü canlı yayında oyuncu Sumru Yavrucuk'un kayıp köpeğinin bulunması konusunda mesajını da paylaşan Anlı'nın canlı yayında yaptığı çağrıdan 4 saat sonra güzel haber geldi.

Müge Anlı 1 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde oyuncu Sumru Yavrucuk için çağrıda bulunmuştu. 'Pati Buldular' projesi ile kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturan Müge Anlı, Sumru Yavrucuk'un golden cinsi köpeği Toni'nin kaybolduğunu duyurmuştu. Müge Anlı'nın çağrısı 4 saat sonra karşılık buldu. Sumru Yavrucuk'un köpeği Toni bulundu.

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk, Instagram hesabından Müge Anlı ve Toni'nin bulunmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Müge Anlı, ekibi, Pati Buldular ve izleyici sayesinde Toni evine, oyuncu Sumru Yavrucuk ise köpeğine kavuştu.

TIKLAYIN - Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk, Müge Anlı'dan yardım istedi!

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