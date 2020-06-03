Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu

Müge Anlı 1 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde oyuncu Sumru Yavrucuk için çağrıda bulunmuştu. 'Pati Buldular' projesi ile kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturan Müge Anlı, Sumru Yavrucuk'un golden cinsi köpeği Toni'nin kaybolduğunu duyurmuştu. Müge Anlı'nın çağrısı 4 saat sonra karşılık buldu. Sumru Yavrucuk'un köpeği Toni bulundu.
Usta oyuncu Sumru Yavrucuk, Instagram hesabından Müge Anlı ve Toni'nin bulunmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Müge Anlı, ekibi, Pati Buldular ve izleyici sayesinde Toni evine, oyuncu Sumru Yavrucuk ise köpeğine kavuştu.
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