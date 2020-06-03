Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile bugüne kadar binlerce kayıp kişi bulan Müge Anlı, 'Pati Buldular' projesi ile de kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturmaya başladı. Müge Anlı dünkü canlı yayında oyuncu Sumru Yavrucuk'un kayıp köpeğinin bulunması konusunda mesajını da paylaşan Anlı'nın canlı yayında yaptığı çağrıdan 4 saat sonra güzel haber geldi.