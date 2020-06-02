Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk, Müge Anlı'dan yardım istedi!

Sunucu Müge Anlı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının son bölümünde Hatice Özkaçak cinayetinin ardından, ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un 6 gündür kayıp olan köpeği Toni hakkında çağrıda bulundu.

'Pati Buldular' ile kaybolan dostlarımızı yuvalarına kavuşturan Müge Anlı, programın sonunda oyuncu Sumru Yavrucuk'un Golden cinsi köpeği Toni'nin 6 gündür kayıp olduğu bilgisini paylaştı. Gözyaşları içerisinde Toni'den haber bekleyen 59 yaşındaki usta oyuncu için Müge Anlı çalışmalara başladı.

Müge Anlı, Sumru Yavrucuk'un, Golden cinsine sahip olan köpeği Toni için çok üzgün olduğunu ve görenlerin en kısa zamanda iletişime geçmesini rica ettiğini ifade etti.

27 Mayıs günü köpeği kaybolan Sumru Kumrucuk, gözyaşları içerisinde köpeğinin bulunmasını bekliyor. Öte yandan köpeğinin sol arka patisinde yara izi olduğu belirtildi. Program sayesinde 400 pati bulduk diyen Müge Anlı, "Sahipsiz sandınız muhtemelen diyerek" vatandaşlara çağrıda bulundu.