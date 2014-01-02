Müezzinoğlu'nun çay isteğini reddeden vatandaş konuştu

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun önceki gün Edirne'ye gerçekleştirdiği ziyarette, "Çay var mı?" sorusuna olumsuz yanıt verdiği öne sürülen Mümin Büyükköşdere, Bakan Müezzinoğlu'nu tanıyamadığını belirterek, "Bakan olduğunu bilsem, iner kapıyı açardım. Hiç çay ikram etmez miyim sayın bakanıma. Edirne'ye geldiğinde, buyursun gelsin" dedi. Bakan Müezzinoğlu ile telefonda görüşen Büyükköşdere 'Özür dilerim bakanım. Çaya beklerim' diye konuştu.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yılbaşı akşamı seçim bölgesi Edirne’de kahvehane ve meyhaneleri ziyaret etti. Yeniimaret Mahallesi’nde bir kahvehane ziyaretinden sonra Mümin Büyükköşdere’yi evinin balkonunda görerek "Çayınız varsa gelelim" diye sormuş, karşılığında ise "Evde çay yok, istemez" cevabıyla karşılaşmıştı.

Bakanın danışmanı evine gitti

Doğan Haber Ajansı'na göre Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun danışmanı Tuna Bekleviç, çiftçilik yapan Mümin Büyükköşdere’yi bugün evinde ziyaret etti. Danışman Bekleviç ev sahibi Büyükköşdere ile bir süre baş başa görüştükten sonra gazetecileri arayarak eve davet etti. Yılbaşı akşamı bakanın evini ziyaret etmesini istemeyen evli, 3 çocuk babası Mümin Büyükköşdere, gazetecilere Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu tanımadığı için evine davet etmediğini söyledi.

'Dışarıda kavga var zannettim'

Dışarıda kavga olduğunu zannettiği için balkona çıktığını anlatan Büyükköşdere, "Ben onun bakan olduğunu fark etmedim, bilsem öyle bir hata yapar mıyım? Kusura bakmayın ben tanımadığım için ne diyeceğimi şaşırdım tabi. Söylenecek bir kelime bulamıyorum. Affedersiniz, kusura bakmayın. Özür dilerim, buyursun gelsin, kapım herkese açık. Ben balkondan baktığımda kalabalık görünce kavga var zannettim. Bilsem çağırmaz mıyım? İnip aşağı kapıyı açarım, sarılırım. Koskoca bakanımızdan bir çayı mı esirgeyeceğiz. Edirne’ye geldiğinde buyursun gelsin, özür dilerim" dedi.

Bakanla telefonda görüştü

Tuna Bekleviç ise gazetecilere ev sahibinin Sağlık Bakanını tanımaması nedeniyle bir sıkıntı yaşandığını söyleyerek, "Geldik şimdi çayı da var, her şeyi var" dedi. Danışman Bekleviç, telefonundan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu arayarak, "Eve ziyarette geldim. Mümin Büyüköşdere size tanımadığı için daveti geri çevirmiş" dedi. Bakan Müezzinoğlu ise, Mecliste olduğunu söyleyerek en kısa zamanda eve ziyarete geleceğini söyledi.

Bakan Müezzinoğlu ile telefonda görüşen Mümin Büyükköşdere "Sayın bakanım bekliyorum, sen buyur gel. Özür dilerim bakanım. Kapım herkese açık. Beklerim gelmezsen kızarım. Kusura bakma seni çıkaramadım, tanıyamadım. Kavga var zannettim. Geçtikten sonra fark ettim ama gelemedim utandım" diye konuştu.