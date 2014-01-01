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Bakan: Çayınız varsa size gelelim Vatandaş: Çayımız yok, istemez!

Sağlık Bakanı, yılbaşını kutladığı vatandaşlardan birinden ret cevabı alınca şaşkınlık yaşadı

01 Ocak 2014 16:53

Yeni yıla seçim bölgesi Edirne'de vatandaşlarla giren Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, balkonda oturan vatandaşlara 'Çayınız varsa gelelim' dedi. Bakan, 'Evde çay yok, istemez' cevabıyla şoke oldu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Engin Özmen’in haberine göre, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni yıl öncesinde seçim bölgesi olan Edirne'de kahvehaneleri ve meyhaneleri dolaştı. Ziyaretlerine AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Ahmet Günşen ve partililerle birlikte Yeniimaret Mahallesi'nden başlayan Müezzinoğlu, kahvelerde oturanlarla sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı.

Yol üzerinde bulunan bir binanın 2'nci katındaki balkonda oturanları görerek "Çayınız varsa gelelim" diye soran Bakan Müezzinoğlu, "Evde çay yok, istemez" cevabıyla karşılaştı. Ardından ilerdeki başka bir evin balkonundakilere seslenen Bakan Müezzinoğlu eve çıkarak ev sakinleriyle birlikte çay içti.

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