Müdür, proje okul protestosuna katılan öğrencileri çağırdı; 28 Şubat'ın 'ikna odaları' 15 Temmuz'la geri mi dönüyor?

28 Şubat’ta başörtülü üniversitelilere yapılan baskıları gündeme getirip dönemi eleştiren AKP hükümetinin, lise öğrencilerine aynı yöntemi uyguladığı iddia edildi. Proje okul kapsamına alındıktan sonra 8 yıldan fazla görev yapmış 71 öğretmenin norm fazlası ilan edilerek başka okullara tayin edildiği Kadıköy Anadolu Lisesi’nde atamalara karşı çıkan öğrencilerin, müdür Halit Çittır tarafından sorguya çekildiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Deniz Ülkütekin'in edindiği bilgiye göre, öğrenciler beşer kişilik gruplar halinde müdürün odasına çağırılırken kendilerine üzerinde sorular yer alan bir dilekçe kâğıdı verildi. Öğrencilerden kağıtlardaki soruları yanıtladıktan sonra, imza atmaları da istendi. Öte yandan müdürün, söz konusu öğrencilerin velilerini de konudan haberdar etmediği öğrenildi. Müdürün öğrencileri, daha önce de disiplin cezası vermekle tehdit ettiği ileri sürüldü.

Veliler panik yaşadı

Bir öğrenci velisi ise çok sayıda velinin uzun süre çocuğundan haber alamadığını ve bunun veliler arasında panik yaşanmasına sebep olduğunu söyledi. Veli, olayın son derece keyfi olduğunu, konunun hukuksal takipçisi olacaklarını söylerken, sabah çağırılan öğrencilere kâğıtların zorla imzalatıldığını belirtti.

Okul Müdürü Halit Çittır ise öğrencilerle görüşmesinin ve yazılı olarak sorulan soruları okulda yaşanan olaylar hakkında fikir alışverişinden ibaret olduğunu söyledi. Öğrencilere neden ifadelerine yönelik kâğıt imzalatıldığına yönelik sorumuza ise “Yasal bir yükümlülüğü yok, öğrencinin ifadesini beyan etmesine yönelik bir uygulama” cevabı veren Çittır, herhangi bir disiplin işleminin söz konusu olmadığını belirtti.

Müdürden geri adım

Çittır’ın açıklaması üzerine veliler, sabah saatlerinde öğrencilerin toplu halde sorguya alınmasının ardından bazı milletvekillerinin okula telefon ettiğini, olayın sosyal medyada yer bulmasının ardından okul yönetiminin geri adım atarak görüşmeye çağırdığı öğrencilerden imza toplama uygulamasından vazgeçtiğini ifade etti. Öte yandan öğretmenlerin zorla tayinine karşı protestolara devam edeceklerini belirten veliler, “Çocuklarımızı sokakta bulmadık, okul idaresinin her türlü keyfi uygulamasının karşısında olacağız” dediler.

'Yalan' habere tepki

Öte yandan İstanbul’da proje okullardaki öğretmenleri de kapsayan norm fazlası öğretmenlerin zorunlu atamasına yönelik işlemlerin durdurulduğuna yönelik haberlere eğitim camiasından tepki geldi. Haberin gerçeği yansıtmadığını belirten Eğitim Sen İstanbul 8 No’lu Şube Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Turgut, atama kararnamelerinin halen valilikte olduğunu belirtti. Turgut şöyle konuştu:

“Bu tip spekülatif haberler, ‘proje okullar’ konusunda oluşan toplumsal muhalefeti zayıflatmak için çıkarılıyor. Milli eğitim müdürlüklerinde Bizim irtibatta olduğumuz kişiler de ‘valiliğe yazı yazdık’ tarzı söylemlerle, bu tip haberlere önayak oluyor. Şu anda iptal edilen bir şey yok. Ciddi kamuoyu baskısına karşın, hukuksuzluklar bilinse de bu atamaların yapılmasına çalışılıyor.”

Öğrencilere sorulan sorular

* Niye derse girmedin?

* Oturma eyleminde yer aldın mı?

* Eylemi kim düzenliyor?

* Seni eyleme katılmaya zorlayan oldu mu?

* Eyleme katılmanın suç olduğunu biliyor musun?

* Sosyal medyada, yaşananlarla ilgili paylaşım yaptın mı?