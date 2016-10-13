'Proje okul'a karşı 4'lü direniş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okul haline getirilen ve görev süresi sekiz yılı aşan öğretmenleri başka okullara tayin edilen 4 köklü lisenin mezunlar dernekleri ortak hareket etme kararı aldı.

Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Vefa Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi’nin mezun dernekleri tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin geleneği ve kültürü olan köklü okullarının mezunları olarak daha iyi ve aydınlık yarınlar için bir araya geldik. Son dönemde gündeme gelen ‘proje okul’ yönetmeliğiyle ilgili olarak mevcut uygulamanın hukuki, idari ve eğitim boyutlarını irdelemek üzere biz aşağıda imzası bulunan mezun dernekleri 11 Ekim 2016 tarihinde ortak hareket etme kararı almış bulunuyoruz.”

Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, İstanbul Erkek Lisesi Mezunları Derneği, Vefalılar Derneği ve Bornova Anadolu Lisesi Mezunları Derneği’nin imzalarının bulunduğu açıklamada, kamuoyunun detaylı şekilde bilgilendirileceği ifade edildi.

Öğretmene tayin

2014’te başlayan proje okul uygulamasıyla MEB, TEOG sınavlarında yüzde 1’lik dilime giren öğrencilerin seçtiği gözde okulların da aralarında yer aldığı 150’den fazla lise proje okul ilan edilmişti. Proje okul yönetmeliğiyle bu liselerde yönetici atamaları MEB’in insiyatifine bırakılıyordu. 15 Temmuz’dan sonra çıkarılan KHK ile, bu okullarda görev süresi 8 yılı aşan öğretmenler norm fazlası ilan edilerek öğretmen açığı oluşan okullara tayin edilmeye başlandı.

MEB'e proje sunacaklar

Ortak hareket etme kararı hakkında konuştuğum bir İstanbul Erkek Lisesi mezunu, dört camianın bir araya gelmesindeki asıl amacın, bu okullardaki eğitim faaliyetlerine yönelik proje üretmek olduğunu söyledi. “Proje diyorlar, ama nedir bu proje dediğimizde kimse cevap veremiyor. Biz de birlikte üreteceğimiz projeleri MEB’e sunacağız.” Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan randevu alacaklarını da belirten mezun, sunacakları projelerin detaylarının ise henüz belli olmadığını söyledi.