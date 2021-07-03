Mübariz Mansimov’dan Mehmet Ağar hakkında suç duyurusu

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın kendisi hakkında yaptığı "FETÖ" açıklamaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sedat Peker'in Yalıkavak Marina İddiaları sonrasında Mubariz Mansimov hakkında “Fethullah Gülen’e bir kez değil, devamlı gidiyordu. En az 10 sefer gittiğini ben biliyorum. Benim uçağım yok. Fethullah Gülen’le bağlantım yok. Onun Fethullah Gülen’e yakınlığı biliniyordu” diye konuşan “Kendisi defalarca oraya gitmiştir herkes bilir, kendisiyle bir kez beraber gittik. Benim gidiş gelişimden devletin bilgisi vardır” diyen Mehmet Ağar hakkında, Mubariz Mansimov avukatı aracılığı ile Adil Yargılanmayı Etkilemeye Teşebbüs ve Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; şikayet dilekçesinde; hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan açılan kamu davası neticesinde bir yıl tutuklu kaldıktan sonra örgüte üye olmadığı mahkemece tespit edilmesine rağmen örgüte yardım etmek suçundan hakkında mahkumiyet kararı verildiğini ancak henüz kararın hukuken kesinleşmediğini belirten Mansimov; Anayasa ile teminat altına alınan masumiyet karinesinin ve hakkında kesin hüküm olmadan herkesin suçsuz kabul edileceğini içeren suçsuzluk karinesinin ihlali nitelikte bu beyanların kendisinin Adil Yargılanma Hakkını ihlal ettiğini iddia ederek Mehmet Ağar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mansimov kimdir?

Sedat Peker eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'na kumpas kurduğunu ve Mansimov'a ait Yalıkavak Marina'yı ele geçirdiğini iddia etmişti. Hakkındaki bu iddiaları reddeden Ağar ise "Biz orada olmasaydık, marinaya mafya çökecekti" demişti.

KRT'de yer alan habere göre, Palmali Grup adlı şirketinde çok sayıda gemisi olan Mansimov, 15 Temmuz 2020'de "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklanmış, 1 yıla yakın cezaevinde kalmıştı. Mansimov 5 yıl hapis cezası aldıktan sonra tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edilmişti. Ev hapsine alınan Mansimov'a yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Son dönemde Palmali Holding'in gemilerinde işçilerin maaş alamadığına dair haberler basında yer almıştı.

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