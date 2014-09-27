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Dünya

Mübarek'in kaderi bugün belli oluyor

'Mısır devrimi sırasında protestocuları öldürme emri verdiği' gerekçesiyle yeniden yargılanan Hüsnü Mübarek hakkındaki karar bugün açıklanıyor

27 Eylül 2014 16:40

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek, Mısır devrimi sırasında protestocuları öldürme emri vermekle yeniden yargılanıyor. Mahkeme Mübarek hakkındaki kararı bugün açıklayacak

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, oğullarıyla birlikte yargılanan 86 yaşındaki devrik lider Hüsnü Mübarek, 2012'de bu davadan suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Ancak üst mahkeme kararı bozup Mübarek'in yeniden yargılanmasına karar vermişti. Mahkeme bugünkü oturumda yeniden yargılanma davasında kararını açıklayacak.

Kahire'de bir askeri hastanede tutulan Hüsnü Mübarek kamu kaynaklarını zimmete geçirmekle suçlandığı bir başka davadaysa 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

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