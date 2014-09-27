Mübarek'in kaderi bugün belli oluyor

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek, Mısır devrimi sırasında protestocuları öldürme emri vermekle yeniden yargılanıyor. Mahkeme Mübarek hakkındaki kararı bugün açıklayacak

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, oğullarıyla birlikte yargılanan 86 yaşındaki devrik lider Hüsnü Mübarek, 2012'de bu davadan suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Ancak üst mahkeme kararı bozup Mübarek'in yeniden yargılanmasına karar vermişti. Mahkeme bugünkü oturumda yeniden yargılanma davasında kararını açıklayacak.

Kahire'de bir askeri hastanede tutulan Hüsnü Mübarek kamu kaynaklarını zimmete geçirmekle suçlandığı bir başka davadaysa 3 yıl hapse mahkum edilmişti.