Mübarek'e 3 yıl hapis



Aynı davada yargılanan Hüsnü Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal de 4'er yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, Hüsnü Mübarek ve oğullarının zimmetlerine geçirdikleri paranın kendilerinden tahsil edilmesine hükmetti. Mübarek ve oğulları, kararı duruşma salonunda tutuklu sanıklar için kurulan demir parmaklıklı kafes içinde dinledi.

Dava, Mısır kamuoyunda "Başkanlık sarayları" ismiyle biliniyordu. Mübarek ve oğulları, devlet başkanlığına ait binaların restorasyonu sırasında zimmetlerine 13,5 milyon euro tutarında para geçirmekle suçlanıyordu.

2011 yılında görevden uzaklaştırılan Hüsnü Mübarek, 30 yıllık iktidarına son veren gösteriler sırasında gücünü kötüye kullanmak ve 800 kadar protestocunun ölümüne neden olma suçlarıyla da yargılanıyor. Mübarek hakkında sözkonusu davada ölüm cezası talep ediliyor.