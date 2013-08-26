Mübarek yeniden yargıç karşısında

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, hapishaneden çıkıp ev hapsine alınmasından üç gün sonra yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mübarek, 2011'de kendisini deviren ayaklanma sırasında protestocuların öldürülmesinde rolü olduğu suçlamasıyla yargılanıyor.



Hüsnü Mübarek sanıklara ayrılan bölümde iki oğlu, eski İçişleri Bakanı ve altı güvenlik yetkilisiyle birlikte oturdu.



Mübarek bu davada geçen yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak avukatları kararı temyize götürdü.



Temyiz davası Mayıs'ta başladı.

Bedii'nin davası ertelendi

Bu arada, Müslüman Kardeşler Lideri ve iki yardımcısının davası ertelendi.



Mahkeme, Müslüman Kardeşler Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile yardımcıları Hayrat El Şatır ve Reşad Bayumi ve diğer 32 sanığın güvenlik gerekçesiyle mahkemede olmaması nedeniyle duruşmayı 29 Ekim'e ertelediğini açıkladı.



Bu tarihte sanıkların mahkemeye getirileceği belirtiliyor.



Bedii ve diğer liderler, 30 Haziran'da Müslüman Kardeşler'in Kahire'deki merkezine saldıran protestocuları öldürenleri azmettirdikleri iddiasıyla yargılanacak.



Bu tarihte, milyonlarca kişi ülkenin demokratik seçimlerle işbaşına gelen ilk cumhurbaşkanı olan Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Mursi'nin istifası talebiyle sokaklara dökülmüştü.



Mursi 3 gün sonra darbeyle devrildi.