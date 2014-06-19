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Dünya

Banyoda düşen Mübarek bacağını kırdı

Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsni Mübarek başkent Kahire’deki askeri hastanede ayağını kırdı

19 Haziran 2014 18:15

Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek banyoda düşerek bacağını kırdı. 3 yıllık hapis cezasını askeri hastanede geçiren Mübarek’in ameliyat olacağı

Uluslararası haber ajansı AP’ye konuşan güvenlik kaynağı, Mübarek’in hastane odasının banyosunda kayarak sol uyluk kemiğini kırdığını aktardı. Mübarek’in ameliyat olacağı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayından beri askeri hastanede tutulan Mübarek hakkında açılan yolsuzluk davasında 3 yıl hapse makhum edilmişti.

2011 yılında Kahire’de "Arap Baharı" etkisiyle başlayan ve günlerce süren protestolar sonrasında Mübarek istifa etmiş ve ordu yönetimi ele geçirmişti.

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