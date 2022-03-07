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"Muazzez Abacı'ya alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu" iddiası

Ünlü sanatçının son durumu hakkında ailesi ve yakınlarından bir açıklama henüz gelmedi. Ancak sanatçı Onur Akay'ın yaptığı açıklamaya göre Abacı, tedavisine Amerika'da devam ediyor

07 Mart 2022 07:56

Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu iddia edildi.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 74 yaşındaki Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti.

Akay açıklamasında, “Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika’da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

TIKLAYIN - Muazzez Abacı'nın menajerinden alzheimer iddiası sonrası açıklama geldi

Alzheimer nedir?

Halk arasında 'bunama' olarak bilinen Alzheimer hastalığı, hafızayı etkileyen yakın zamanı hatırlayamama ile başlayan; zamanı ve bulunduğu yeri unutma, karıştırma, günlük yaşam kalitesinde bozulma ile seyreden yüzde 5 genetik özelliği olan, tedavi edilebilen, yalnız şifa sağlanamayan bir hastalıktır.

 

muazzez abacı
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