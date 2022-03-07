"Muazzez Abacı'ya alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu" iddiası

Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu iddia edildi.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 74 yaşındaki Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti.

Akay açıklamasında, “Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika’da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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Alzheimer nedir?