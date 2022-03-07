Muazzez Abacı'nın menajerinden alzheimer iddiası sonrası açıklama geldi

Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın menajeri Taner Budak, sanatçıya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu iddiasına yanıt verdi. Budak, sanatçının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve Muazzez Abacı'nın Amerika'dan döndüğünde sahne çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Ünlü şarkıcının menajeri Taner Budak, söylentileri yalanladı. Konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yapan Budak, "Şu anda Amerika'da bulunan sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında bir internet sitesinde çıkan haberin aslı yoktur." dedi.

Taner Budak, sözlerini, "Sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu gayet iyi olup, en yakın zamanda Türkiye'ye dönerek, sahne çalışmalarına devam edecektir. Bu haberi yapan internet sitesi hakkında sanatçının avukatı gerekli yargı işlemlerine başlayacaktır. Bu süreçte bilgi almak için arayan siyaset, sanat ve medya dünyasından dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla..." şeklinde sürdürdü.