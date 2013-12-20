Muammer Güler'in oğlu soruşturmayı kameralı çakmakla mı fark etti?

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in, 8 Ekim 2013’te Reza Zarrab’ın (Rıza Sarraf) ofisinden çıkarken kendisini çakmak şeklindeki kamerayla görüntüleyen polisi fark etmesi üzerine hızlandırıldığı öne sürüldü.

Hürriyet gazetesinden Arda Akın’ın haberine göre, olayın ardından Zarrab’ı arayan Barış Güler, ‘çakmak kameralı’ kişinin kesin sivil polis olduğunu söylüyor. Bir süre sonra da İçişleri Bakanı babasını arayıp durumu aktarıyor.

Muammer Güler de “O şeyi artık kesinlikle öyle yapmayın. Ben o kişileri araştıracağım” diyor. Operasyonun düğmesine erken basılmasına neden olaylar zinciri şöyle yaşandı; “İddiaya göre Barış Güler, 8 Ekim 2013’te Reza Zarrab’ın bürosundan çıkarken, elinde çakmak görünümlü kamera bulunan bir kişinin etrafı görüntülediğini fark etti. Bunun üzerine Zarrab’a durumu aktaran Barış Güler, çakmakla görüntü alan kişinin kesinlikle sivil polis olduğunu söyledi. Tedirgin olduğunu ve bu işi araştıracağını söyleyen Barış Güler, durumdan rahatsızlığını belirtti. Zarrab ise Barış Güler’e nasıl bir birimin kendisini takip edebileceğini anlayamadığını aktardı.

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'Bakan Güler tim kurdu' iddiası

Taraf gazetesinden Aysun Yazıcı'nın haberine göre ise, bu görüşmeler üzerine Barış Güler, babası Muammer Güler’i arayarak dinlendiğini söyledi. Oğluna dikkatli olmasını söyleyen Muammer Güler, İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne bağlı bir aracı, Beykoz’daki evinin önüne sabitledi. Bunun üzerine, Mâli Şube görevlileri Beykoz’daki adrese gitti. Yapılan araştırmalar sonucunda, 34 ZP 7334 plakalı Toyota Auris marka aracın Emniyet’e ait olduğu ve İstihbarat Şube Müdürlüğü uhdesinde bulunduğu tespit edildi. Muammer Güler’in bu faaliyetleri soruşturma dosyasına şu şekilde yansıdı: “Böylece, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in Rıza Sarraf ile aralarında gerçekleşen rüşvet ilişkisini araştıracağını söylemesinin üzerine, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün, gizlilik ilkeleriyle yürütülen soruşturmamızı deşifre etmeye yönelik girişimlerinin olduğu belirlenmiştir.”

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