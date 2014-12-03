Muammer Güler: Oğlum gayrimenkul danışmanı ve zengin

17 Aralık Yolsuzluk Komisyonu’nda 3.5 saate yakın kalan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, kendisiyle ilgili savcılık soruşturmasının doğru olmadığını belirterek, “Hukuki açıdan da bu soruşturma yasal değildir” diye konuştu.



Güler, tapelerde Rıza Sarraf’la çok samimi olan konuşmaları konusunda da, “İçinden cımbızla çekilmiş sözcükler” diye yanıt verdi.



Soruşturma Komisyonu'ndan alınan bilgiye göre, AKP’liler, Egemen Bağış’tan sonra Muammer Güler’i de soru yağmuruna tuttu.

Muammer Güler'e Soruşturma Komisyonu'nda yöneltilen sorular ve çarpıcı başlıklar şöyle:

Rıza Sarraf'a 30 bin dolar danışman ücreti verilmesi

Muammer Güler, oğlu Barış Güler’in Rıza Sarraf’a 30 bin dolarlık danışmanlık ücretiyle ilgili soruya, “Ben anlaşma şartlarını bilmiyorum. Bakıp gönderirim” diye yanıt verdi. Sarraf’ın trafikte geçiş üstünlüğüne ve kendisine koruma tahsis edilmesine ilişkin soruya da, bu işlerin bir prosedürü olduğunu ve bunu uygun olarak yapıldığını söylemekle yetindi.

'Ben başarılı bir içişleri mensubuyum, bunlar komplo'

Güler’in 17-25 Aralık süreciyle ilgili kumpas, tezgah ve darbe nitelendirmesi üzerine, milletvekilleri, “Niye diğer bakanlar değil de size” sorusuna da, “Ben de bilemiyorum. Ben başarılı bir içişleri mensubuyum. Bunlar komplo” dedi.

17 Aralık sabahı oğlu Barış Güler’le aralarında geçen, "Kaç paran var oğlum evde’ tapesiyle ilgili “Soruya da, cevap vermek istemiyorum" yanıtı verdi.

Oğlunu takip eden polisleri DHKP-C yüzünden takip ettirmiş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görev yapan polislerin, soruşturma kapsamında İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'i takibe alan polisleri takip etmesi de komisyonda gündeme geldi.



Muammer Güler, DHKP-C’nin kendisine gönderdiği, “Siz milletin canını acıttınız, zulüm ettiniz. Biz de sizin canınızı yakarız” tehdit mektubunu okudu ve bu nedenle Emniyet istihbaratın takip ettiğini savundu.

'Oğlum zengin'

Güler, oğlunun gayrimenkul danışmanlığı yaptığını ve zengin olduğunu anlattı, “Oğlum mal beyanı vermek zorunda değil” dedi.

Çin bankalarına referans mektubuyla ilgili de, “hangi iş adamı gelirse biz yardımcı oluruz” dedi.